Seinfra conclui a semana com serviços da operação tapa-buraco em mais de 20 bairros

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) dá continuidade aos serviços de manutenção e conclui a semana executando a operação tapa-buraco em 22 bairros da Capital. Esse serviço é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, atendendo às demandas da população realizadas por meio dos canais oficiais.

As equipes estão trabalhando nos seguintes bairros nesta sexta-feira (9): Jardim Oceania, Gramame, Mangabeira, Funcionários, Ernesto Geisel, Manaíra, Cabo Branco, Jaguaribe, João Paulo II, Cruz das Armas, Valentina Figueiredo, Bessa, Planalto da Boa Esperança, Aeroclube, Tambaú, Muçumagro, Oitizeiro, Varjão, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial e Grotão.

A Seinfra também executa serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, substituição de tampões, que acontecem em diversos pontos da cidade.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.