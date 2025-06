Fã de Messi, paraibano transforma paixão em rotina e vive expectativa com o Inter Miami na Copa

Se tem alguém que vai parar tudo neste sábado (14), às 21h, para ver Al Ahly x Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa, esse alguém é José Mescias. Natural de Mari, cidade no interior da Paraíba, ele carrega no corpo e no coração uma devoção incondicional a Lionel Messi.

Fã de Messi, paraibano tem o craque tatuado na pele. (Foto: arquivo pessoal)

O time dos Estados Unidos, liderado pelo craque argentino, estreia na competição diante dos egípcios, pelo Grupo A, que ainda conta com Palmeiras e Porto.

“O Inter Miami não é um dos favoritos. Se o Inter for campeão, tenho certeza que faria provavelmente mais uma tatuagem. Talvez ele com o uniforme do Miami”, comentou.

Messi vai jogar a Copa do Mundo de Clubes pelo Inter Miami. (Foto: Rich Storry)

Mescias é um exemplo raro de fanatismo no futebol. A admiração por Messi começou há quase duas décadas, ainda nos tempos do camisa 10 no Barcelona, e se transformou em uma paixão de vida. “Para mim, Messi foi e é o maior jogador de todos os tempos. É algo que não tem explicação. Sou fã número um”, resume o paraibano.

Em 2024, ele chegou a eternizar essa relação com uma tatuagem do rosto de Messi na perna. E o detalhe curioso é que a arte foi feita justamente no dia 24 de junho, aniversário do ídolo. “Era para ter sido antes, mas o tatuador não pôde. Quando caiu justamente no dia do aniversário dele, entendi como um sinal”, relembra.

(Foto: arquivo pessoal)

A ligação de Mescias com o futebol argentino vem de longe. Na infância, ele se encantou com Maradona. Com o tempo, o protagonismo passou a ser de Messi, que ele acompanhou desde o início da carreira. A admiração cresceu tanto que virou missão de vida. Ele fundou na cidade a Escolinha do Messias, um projeto social para crianças, onde todos treinam com uniformes inspirados nos clubes do craque.

Enquanto o mundo volta os olhos para os Estados Unidos, onde será disputado o torneio, um pedacinho do sertão paraibano segue em contagem regressiva. Afinal, quando Messi entra em campo, o torcedor mais fanático da Paraíba tem certeza de que algo especial pode acontecer.

“Quando se tem Messi, não pode duvidar de nada”, finalizou.

(Foto: Arquivo pessoal)

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba