Caravana do Cuidar registra mais de 330 atendimentos no bairro dos Novais

A Caravana do Cuidar desta sexta-feira (13) beneficiou os moradores do bairro dos Novais, com serviços de assistência social, saúde, embelezamento, empregabilidade e direito do consumidor. A ação é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de João Pessoa, sendo organizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, ressaltou que a Caravana do Cuidar tem a presença de várias secretarias municipais, a exemplo da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), que esteve na ação com o Castramóvel. “Sabemos que essa iniciativa faz parte da gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, que tem como compromisso cuidar das pessoas e estar cada vez mais perto da população. Estou muito feliz com a participação de todos e com a oportunidade de contribuir com esse trabalho”, afirmou.

A equipe do Castramóvel vem acompanhando as ações da Caravana do Cuidar desde o início do ano, com o agendamento de castração. “Estamos aqui junto com a Caravana do Cuidar dando esse apoio. A proposta é levar o castramóvel para os bairros de João Pessoa, facilitando o acesso da população ao serviço de castração, sem precisar se deslocar até o hospital ou clínica. A ideia é que, onde a Caravana do Cuidar estiver, o castramóvel também esteja, levando esse serviço tão importante para as comunidades”, destacou Guga Pet, secretário de Cuidado e Proteção Animal.

Maria Dalva Batista, moradora dos Novais, aproveitou a presença da Caravana do Cuidar para tomar a vacina da gripe. Ela elogiou a agilidade do atendimento e destacou a importância da ação para quem tem dificuldade de ir até um posto de saúde. “Achei rápido, adorei. Beneficia a comunidade, é bom demais!”, disse ela, afirmando ainda que tenta manter a vacinação sempre atualizada. “Achei ótimo não precisar pegar ônibus para ter acesso ao serviço”, completou.

Atendimentos – A passagem da Caravana pelo bairro dos Novais resultou em 332 atendimentos, sendo 60 testes rápidos de ISts; 30 atendimentos de auriculoterapia; 30 aplicações de vacina; 25 testes de glicemia e 25 aferições de pressão arterial; 20 atendimentos da nutricionista; 17 atendimentos médicos; 20 orientações do dentista; 25 emissões do Cartão SUS; 4 atendimentos do Programa Eu Posso; 22 atendimentos da defensoria pública; 6 atendimentos do Cras; 6 cortes de cabelo e 20 atendimentos da manicure; 17 agendamentos do castramóvel; e 5 registros no Procon-JP.