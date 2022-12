Campinense encara Potyguar de Currais Novos em seu primeiro amistoso de pré-temporada

Compartilhe















O Campinense encerrou na sexta-feira a sua segunda semana de pré-temporada. Muito por isso a comissão técnica raposeira encabeçada por Flávio Araújo entende que já é hora de colocar em prática tudo o que foi treinado nos últimos dias em uma partida amistosa. O adversário raposeiro será o Potyguar de Currais Novos, equipe que disputa a 1ª divisão do Campeonato Potiguar. O confronto entre as equipes acontecerá às 15h deste sábado, no Estádio Renatão, em Campina Grande.

O Campinense está às vésperas de finalizar a sua terceira semana de pré-temporada. De olho no farto calendário que terá pela frente em 2023, a equipe do técnico Flávio Araújo busca aperfeiçoar os fundamentos trabalhados nos últimos dias para buscar os objetivos traçados para o ano. O maior deles, talvez, o retorno à Série C do Brasileirão na próxima temporada. A Raposa, inclusive, finalizou na manhã da sexta-feira os preparativos para o amistoso contra os potiguares, no entanto, não revelou a provável escalação que deve ir a campo logo mais.

Veja também Campinense anuncia venda de camisa comemorativa em alusão ao réveillon

O Potyguar de Currais Novos, por sua vez, busca afinar os fundamentos antes de iniciar mais uma temporada do Campeonato Potiguar. A equipe do Seridó do Rio Grande do Norte, inclusive, vem de vitória pelo placar de 2 a 1 contra a Seleção de Carnaúba, em partida realizada na última quinta-feira. Após uma boa temporada de retorno à elite do futebol no estado, é desejo da diretoria do Leão ir além em 2023 e conquistar uma vaga na Série D do Brasileirão de 2024 através do campeonato estadual.

ABC x Potyguar pelo estadual de 2022 — Foto: Rennê Carvalho/ABC

A partida de logo mais entre Campinense e Potyguar acontecerá no Estádio Renatão, em Campina Grande, casa da Raposa. Houve, porém, uma tentativa da diretoria rubro-negra de o jogo acontecer no Estádio Amigão. No entanto, não houve a liberação da praça esportiva em tempo hábil para a realização do confronto, o primeiro da história dos clubes.

