Alunos do Celest participam de Semana Intercultural que traz como tema as manifestações ao redor do mundo

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), mantido pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está encerrando as atividades do primeiro semestre de 2025 com a Semana Intercultural. A atividade acontece até a próxima sexta-feira (13) e reúne alunos de todos os turnos. Esse ano, a temática central são as manifestações culturais ao redor do mundo e os alunos escolhem junto com os professores o que vão apresentar.

“É um momento dos alunos apresentarem para as outras turmas o que aprenderam. Por exemplo, os alunos da turma de inglês irão se apresentar para as turmas de espanhol. Já os alunos da língua espanhola irão se apresentar para a turma de alemão. Por isso chamamos de intercultural e todos eles vêm a caráter de acordo com a temática proposta para a turma”, explicou a diretora do Celest, Jéssica Holanda.

A turma de Inglês II, da professora Taiana Oliveira, escolheu como tema a história religiosa da Páscoa e do simbolismo do chocolate. A apresentação foi para a turma de Inglês IV. “É algo enriquecedor. Ficamos emocionados com o que as turmas estão apresentando. E eles acabam trazendo informações que nós não conhecíamos, como o Festival da Batata”, disse e educadora.

Pedro Henrique, aluno de Inglês II, falou sobre a dedicação da turma. “A gente se preparou bastante. Desde que começou o semestre, a gente já discutia sobre o assunto. Estamos orgulhosos do que estamos conseguindo apresentar em Inglês”, falou.

Os pais também puderam assistir as apresentações. Cida Souza, mãe da aluna Isabelli Souza, falou sobre a representatividade desse momento. “Eu estou achando muito legal, porque é um incentivo para as crianças. Para desenvolver também a fala, a expressão, para prestar atenção no que o colega está falando. Eu acho superimportante essa interação”, avaliou a mãe.

A turma de Inglês IV se apresentou para os alunos do Inglês II, tendo como temática os piratas. Sofia dos Santos se apresentou pelo terceiro ano consecutivo e falou sobre a importância da Semana Intercultural. “É um momento muito importante por cada semestre que a gente participa, momento de interação com nossos colegas. A gente também evolui assistindo as apresentações dos outros alunos. Eu gosto muito dessas participações que a gente faz e todo o envolvimento em grupo”, disse com entusiasmo.

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, no bairro Expedicionários. O serviço disponibiliza, de forma gratuita, o ensino de Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol, Francês e Alemão) e Língua Brasileira de Sinais (Libras), com aulas semanais e presenciais, concentradas em um dia da semana, variando a duração de até 2h30, divididas em seis semestres letivos.

Para mais informações, o público interessado pode entrar em contato pelos seguintes meios: telefone (83) 99604-4389 ou e-mail: [email protected].