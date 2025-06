Encontro reúne mulheres do agro de Piancó durante a programação da XVII Expo Leite — Governo da Paraíba

A programação da XVII Expo Leite, nessa sexta-feira (6), contou com a realização do II Encontro de Piancó Mulheres do Agro, que teve como tema “O Protagonismo das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão”. O evento promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) lotou o auditório da Feira de Exposições do Parque de Exposições de Animais Elzir Matos, no município de Piancó, no Sertão paraibano.

As palestrantes foram a assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornellas; a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Márcia Leite; e a ex-prefeita e médica especializada em Saúde Pública, Flávia Serra Galdino. No final, a empreendedora, queijeira e vereadora do município de Prata, Aparecida Nóbrega, ministrou a oficina “Boas Práticas na Produção de Queijo”.

A secretária do Desenvolvimento Social e Cidadania de Piancó, Márcia Leite, destacou a necessidade de as mulheres ocuparem os espaços e a força do exemplo de luta das mulheres. “Usem o seu protagonismo, ocupem os espaços. A mulher da luta de hoje vai inspirar a luta de outras mulheres no futuro”, apontou.

História de lutas – A assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, iniciou a apresentação contando sobre suas origens, frisou a importância de saber olhar e se orgulhar da própria história e entender que a mulher precisa ocupar os espaços e ser protagonista. Em seguida, ela fez um resumo histórico sobre as conquistas femininas no Brasil, mostrando como foram demorados e só ocorreram por meio de muita luta.

Márcia Dornelles lembrou que até 1827 as mulheres eram proibidas de estudar e que somente em 1932 tiveram direito ao voto. Apenas em 1962, no Brasil, é que a mulher deixou de ser obrigada a ter uma autorização do marido para poder trabalhar. Ela também citou conquistas mais recentes, como a Lei Maria da Penha, de 2006; a Lei do Feminicídio, de 2015; e a Lei da Importunação de 2018. Ela ressaltou, em particular, o marco da Constituição de 1988, quando homens e mulheres passaram a ser considerados cidadãos iguais.

A assessora da Sedap também apresentou a luta de várias mulheres que inspiram outras mulheres, como Nísia Floresta, Bertha Lutz e a paraibana líder do campo, Margarida Maria Alves.

Para finalizar, Márcia Dornelles mostrou que as mulheres representavam no ano passado, de acordo com dados da Justiça Eleitoral, 53% dos 3.225.312 eleitores paraibanos, mas que são poucas as que são eleitas para cargos públicos. Ela ressaltou que as mulheres precisam assumir o protagonismo e a representação política de suas lutas. “A mulher não pode querer que o homem entenda a dor dela, porque só quem entende a dor dela é ela mesma, que sente a própria dor. A mulher tem que ser representante dela mesma”, comentou.

História inspiradora – Em seguida, a médica e ex-prefeita de Piancó, Flávia Serra Galdino contou sobre sua resistência e o seu início na política e como passou a incentivar outras mulheres a disputar e assumir cargos públicos. Ela defendeu uma maior presença da mulher na política, mas que como protagonista, não para fazer número, mas para tomar decisões e com direito de voz e ação.

Flávia Galdino relembrou as ações como prefeita, especialmente na área da saúde. E afirmou: “A gente tem que saber que não tem limite. O limite, para quem tem a força de fazer, é o céu”. E acrescentou que a mulher precisa lutar, precisa dizer não, precisa ser protagonista. O mundo ainda é muito machista”. Ela finalizou: “A gente não precisa ser contra o homem. A gente precisa sentar à mesa para dialogar e poder virar a mesa”.

Oficina de “Boas Práticas” – Finalizando a programação da noite do II Encontro de Piancó Mulheres do Agro, a empresária, queijeira e vereadora Aparecida Nóbrega ministrou a oficina “Boas Práticas na Produção de Queijo”. Ela aproveitou o tema para fazer uma metáfora do queijo com as demais atividades da vida.

Aparecida Nóbrega, partindo da própria história, frisou a importância das várias etapas do processo produtivo do queijo. Da origem do leite, passando pela higiene, a capacitação, e a apresentação. “O meu exemplo é a produção do queijo, mas isso vale para qualquer atividade na vida. A capacitação é fundamental para o sucesso. O conhecimento liberta e a capacitação traz conhecimento”.

A XVII Expo Leite de Piancó é uma co-realização do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, da Associação dos Produtores de Leite de Piancó (Aprolp) e da Prefeitura de Piancó. O evento conta com o apoio, entre outros, da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer-PB), Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), e Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB).