Governo entrega mais de 13,5mi em obras e assina outros 5,6mi em ordens de serviço para educação — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba segue avançando na ampliação da infraestrutura educacional do estado. Durante a rodada do Orçamento Democrático Estadual (ODE), realizada nos dias 5 e 6 de junho, foram entregues importantes obras voltadas à educação nos municípios de Pocinhos, Cabaceiras e Boa Vista, totalizando investimentos superiores a R$ 19 milhões.

Na quinta-feira (5), o município de Pocinhos recebeu uma nova creche do Programa Paraíba Primeira Infância, iniciativa que tem transformado a realidade da educação infantil em diversas regiões do estado. Com um investimento de R$ 1.165.044,88, a unidade tem capacidade para atender 100 crianças e representa um reforço fundamental no cuidado e no desenvolvimento das primeiras etapas da aprendizagem.

Ainda em Pocinhos, o governador João Azevêdo, ao lado do secretário de Estado da Educação Wilson Filho e de lideranças locais, visitou as obras da Escola Municipal Prefeito Zé Alves. A unidade escolar, que está em fase de finalização, é fruto de um convênio firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Estão sendo investidos mais de R$ 5,5 milhões em recursos estaduais na construção da nova escola, que conta com blocos de sala de aula, bloco administrativo, além de um ginásio e que atenderá à demanda crescente por vagas e estrutura adequada no município.

Durante a plenária do ODE realizada em Pocinhos, foi assinada a ordem de serviço voltada à realização de serviços de engenharia, manutenção corretiva e preventiva em escolas estaduais dos municípios de Alagoa Nova, Puxinanã, São Sebastião de Lagoa de Roça e Soledade. O investimento previsto para essas intervenções é de R$ 2.919.267,00, ampliando o alcance das ações de melhoria da rede estadual de ensino.

Na sexta-feira (6), as inaugurações da educação contemplaram os municípios de Cabaceiras e Boa Vista. Em Cabaceiras, foi inaugurada a Escola Cidadã Integral Técnica (ECIT) Antônio Juarez Farias, que recebeu investimentos da ordem de R$ 10.113.816,91. A unidade oferece estrutura moderna e adequada ao modelo de ensino integral, promovendo melhores condições de aprendizagem e formação técnica para os estudantes da região.

Já em Boa Vista, a população celebrou a entrega da reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral (ECI) Teodósio de Oliveira Lêdo, que contou com um aporte de R$ 2.303.210,51 em recursos estaduais. A nova escola representa um marco para o município e reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a interiorização do ensino de qualidade e com a valorização do ambiente escolar como espaço de transformação social.

À noite, durante a plenária da sexta-feira (6), em Serra Branca, o momento de assinaturas foi iniciado com as ordens de serviço na ordem de R$ 2.663.060,00 a serem investidos em manutenção preventiva e corretiva nas escolas estaduais localizadas nos municípios de Congo, São João do Cariri e Serra Branca.

As entregas e autorizações realizadas durante a rodada do ODE reforçam o compromisso da atual gestão com uma educação pública, inclusiva e de qualidade, alinhada aos anseios da população expressos no Orçamento Democrático Estadual — canal direto de escuta e participação cidadã na construção das políticas públicas do estado.