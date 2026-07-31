Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para cursos gratuitos nas áreas de gastronomia e hotelaria

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A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa (Sedhuc) segue investindo na qualificação profissional da população com a oferta de novos cursos gratuitos através do programa Acessuas Trabalho, iniciativa que acontece em parceria com o Senac. Estão disponíveis 160 vagas nos cursos de Gastronomia e Hotelaria. Para conferir os detalhes acesse o link.

As inscrições e matrículas seguem até o dia 2 de setembro ou enquanto houver disponibilidade, sendo realizadas por ordem de chegada. As capacitações são ofertadas pela Escola Senac de Gastronomia e Hotelaria (ESGH), localizada no bairro de Tambaú. A iniciativa tem como objetivo ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, especialmente para as pessoas acompanhadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Estão sendo ofertados cursos de garçom, camareira (o), recepcionista em meios de hospedagem, auxiliar de cozinha, operador de turismo receptivo, açougueiro, churrasqueiro e técnica para taifeiro offshore, com 20 vagas para cada capacitação. As formações contemplam diferentes níveis de escolaridade e faixas etárias, possibilitando o acesso de um público diversificado. Cada curso possui carga horária, período e requisitos específicos, e as vagas são limitadas.

Como se inscrever – As inscrições são feitas diretamente nos Cras ou na unidade do Senac onde os cursos serão realizados – Avenida Antônio Lira, nº 300, bairro de Tambaú (4º andar do Shopping Pirâmide). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 22h. Também é possível buscar informações pelo telefone (83) 99414-1576.

Para se inscrever é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência.