Emlur realiza série de ações educativas e culturais alusivas ao Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente será nesta quinta-feira (5), e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realiza uma série de ações educativas e culturais alusivas à data, ao longo deste mês. A partir desta quarta-feira (4), serão realizadas atividades com música, teatro e artesanato em escolas, sobre preservação do meio ambiente, além de palestra sobre logística de eletrônicos e catação de resíduos no Jardim Botânico.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, as ações educativas sobre as práticas adequadas de descarte de resíduos são realizadas durante o ano todo. “As ações de educação ambiental são essenciais para conscientizar a população sobre a necessidade de cuidar do nosso meio ambiente, promovendo mudanças de hábitos que contribuem para uma cidade mais limpa, sustentável e saudável para todos. Estamos à disposição para atender escolas, empresas e órgãos públicos”, comenta.

O superintendente da Emlur será um dos mediadores do evento da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), nesta quinta-feira (5), no auditório do Hotel Manaíra, em João Pessoa. O tema será: logística reversa de eletrônicos e a reciclagem desses produtos após o seu uso. A programação começa às 9h30 e segue até as 17h.

Escolas – Nesta quarta-feira (4), a Divisão de Educação Ambiental leva o programa “Coleta Seletiva é arte na escola” para a Escola Municipal em Tempo Integral Augusto dos Anjos. Os alunos do 1º e do 4º ano poderão participar do circuito da coleta seletiva, composto por jogos e brincadeiras alusivas à separação de resíduos e a forma correta de descarte dos materiais.

Na noite desta quarta-feira (4), a Emlur recebe a turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal José de Barros Moreira, que vai conhecer a Galeria de Arte e Cultura, onde estão expostas peças feitas pelos artesãos da Divisão de Arte e Cultura (Diac). O local dispõe de peças de papel, plástico, vidro e metal, e encanta os visitantes.

Os estudantes assistirão à apresentação do grupo de teatro da Emlur, Arte do Riso, que encenará a peça Vassourinha e Vassourão, cujo tema é a separação de resíduos para a coleta seletiva.

No sábado (7), será feita uma catação no Jardim Botânico em parceria com a Semam, atendendo pedido da Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema). A Divisão de Educação Ambiental vai dar orientações sobre o descarte de resíduos, e o grupo de percussão da Emlur, Baticumlata, vai apresentar suas canções sobre sustentabilidade.

Arte e Cultura – A Divisão de Arte e Cultura (Diac) da Emlur tem uma extensa programação de atividades, no mês de junho, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Escolas públicas e privadas vão receber a exposição da Galeria de Arte, o grupo teatral Arte do Riso e o grupo musical Baticumlata.

Programação

05/06 – Baticumlata – Sistema Educacional Aprender

06/06 – Baticumlata – Escola Raul Machado

07/06 – Baticumlata – Jardim Botânico

07 e 08/06 – Galeria de Arte – Aquário Paraíba

10/06 – Baticumlata – Sistema Educacional Aprender

12/06 – Baticumlata – Residencial Vista Alegre

12/06 – Arte do Riso – Fundação Bradesco

13/06 – Baticumlata – Caravana do Cuidar – Comunidade Cabral Batista

13/06 – Arte do Riso – Fundação Bradesco’