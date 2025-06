Patos sedia mais um Se Liga no Enem Festival com oficinas e práticas pedagógicas em clima junino — Governo da Paraíba

Mais de 500 estudantes da 6ª Gerência Regional de Educação participaram, nesta sexta-feira (30), da mais nova edição do Se Liga no Enem Festival, que desta vez aconteceu na Escola Cidadã Integral (ECIT) Monsenhor Manuel Vieira, em Patos. A ação integra o cronograma de atividades do Se Liga no Enem, programa da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) que tem como objetivo mobilizar, orientar e incentivar os alunos da Rede Estadual na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A programação teve início às 7h30 com um acolhimento especial, em clima de festa junina, e seguiu até as 15h, com oficinas interativas, práticas experimentais, apresentações culturais e rodas de conversa voltadas para todas as áreas do conhecimento cobradas no Enem. O evento contou com a presença do secretário executivo de Gestão Pedagógica da SEE-PB, Edilson Amorim, que conversou com os estudantes sobre os programas e ações que a Secretaria está promovendo em 2025 para garantir mais oportunidades e qualidade na educação pública.

A gerente regional de Educação de Patos, Genilúcia Medeiros, também participou da programação, reforçando a importância do engajamento dos estudantes nas ações pedagógicas da Rede Estadual. Juntos, Edilson e Genilúcia compartilharam com os professores uma experiência prática, reforçando o compromisso com uma educação mais conectada e participativa.

O momento contou ainda com uma apresentação cultural e a realização de nove oficinas temáticas, com foco em conteúdos estratégicos para o Enem, como leitura crítica, redação, línguas estrangeiras, matemática, ciências da natureza, direitos humanos e cultura popular.

As trilhas de aprendizagem foram divididas em dois turnos (manhã e tarde), com rodízio de grupos entre os ambientes. Oficinas como “A Redação 1000 no Enem”, “Matemática Recreativa”, “LabBio: aprendendo Biologia na prática” e “Direitos Humanos em debate” foram ministradas por professores da Rede Estadual, que trouxeram abordagens criativas e interativas para fortalecer o aprendizado dos participantes.

Para muitos estudantes, o evento foi uma oportunidade de aprender de forma leve e dinâmica, com atividades que iam além da sala de aula tradicional. “As oficinas ajudaram bastante, porque a gente conseguiu entender o conteúdo de um jeito diferente. Teve prática, conversa, até filme. Ficou mais fácil de lembrar e até divertido de estudar para o Enem”, comentou Ana Luíza, aluna da 3ª série na ECIT Monsenhor Manuel Vieira. Segundo ela, a troca de experiências com professores e colegas também foi um ponto alto do dia: “A gente se sente mais preparado quando participa de momentos assim, porque tudo faz mais sentido na prática”.

O Se Liga no Enem é uma das principais estratégias da SEE-PB para ampliar o acesso dos estudantes da rede pública ao ensino superior, promovendo atividades que incentivam o protagonismo juvenil, o uso de repertórios socioculturais e o domínio das competências exigidas no Enem. De acordo com a coordenadora-geral do programa, Izabelly Dutra, o Se Liga no Enem atenderá mais de 34 mil estudantes neste ano com as atividades que fazem do programa uma referência nacional.