presidente anuncia programa para reduzir espera por médicos especialistas

Lula na Paraíba: presidente esteve na cidade de Cachoeira do Índios, na Paraíba – Foto: Youtube.

O presidente Lula anunciou a criação de um programa para reduzir a espera por atendimento de especialistas na saúde pública, nesta quarta-feira (28), na cidade de Cachoeira dos Índios, na Paraíba, durante entrega de trecho de obra do Ramal do Apodi, que faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco.

De acordo com o presidente, a expectativa pelo lançamento do programa é na sexta-feira (30), onde oficialmente o “Mais Especialistas” vai ser divulgado, com mais detalhes. A ideia, no entanto, é do programa conseguir diminuir o tempo de espera para a população ser atendida por médicos especialistas.

“Na sexta-feira vamos anunciar uma coisa fantástica, que é o Mais Especialistas. Antigamente, o povo ia na consulta, o médico falava que o problema era do coração, aí você vai procurar um cardiologista, e aí vai lá no balcão marcar o médico, aí a moça fala ‘10 meses’, fica 10 meses esperando, 11 meses. Se Deus estiver do nosso lado, a gente fica vivo, se não, morre”, disse.

O presidente não deu mais detalhes sobre como vai acontecer o novo programa, reservando apenas novas informações ao lançamento na sexta-feira.

Também na entrega do trecho da obra em Cachoeira dos Índios, o presidente Lula anunciou a expectativa de alguns projetos para o governo. Entre eles estão:

Programa para linha de crédito para reformar moradias de pessoa de baixa renda;

Programa para linha de crédito para entregadores comprarem motos para realizar entregas.

Lula na Paraíba

Lula entrega trecho de obra no Sertão da Paraíba – Fot. Gustavo Demétrio

O presidente da República, Lula, entregou o primeiro trecho da obra do Ramal do Apodi na cidade de Cachoeira dos Índios, no Sertão da Paraíba, em cerimônia que aconteceu nesta quarta-feira (26). A obra faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco.

De acordo com o Governo Federal, com 115,5 km de extensão, a estrutura do ramal liga a Barragem Caiçara, na Paraíba, à Barragem Angicos, que fica localizada no estado do Rio Grande do Norte, com vazão projetada de 40 m³/s.

Em termos de impacto na chegada de água para as pessoas, o governo avalia que 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte serão beneficiadas.

A obra foi iniciada em 2021 e o primeiro trecho entregue agora corresponde a 74,43% da obra concluída. A previsão de entrega total está fixada para outubro de 2026. Ao todo foram investidos cerca de R$ 1,6 bilhão.