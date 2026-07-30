Leo Bezerra comemora dois anos do Hospital Dia, que zerou fila de exames e se tornou referência em Centro de Infusão

O prefeito Leo Bezerra comemorou, nesta quinta-feira (29), os dois anos de funcionamento do Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, unidade que se consolidou como referência na realização de exames e procedimentos especializados em João Pessoa. Desde a sua inauguração, o hospital foi responsável por zerar a fila de endoscopia e colonoscopia na rede municipal e já ultrapassou a marca de 30 mil procedimentos realizados.

Durante esse período, a unidade também ampliou sua capacidade de atendimento com a implantação do Centro de Infusão, que atualmente acompanha cerca de 600 pacientes, incluindo neurologia, gastroenterologia, reumatologia e outras especialidades, consolidando-se como uma referência estadual.

“Lembro quando fomos abrir esse hospital, das noites sem dormir, do secretário Luis Ferreira montando orçamento pra abrir o Hospital Dia, para poder dar dignidade às pessoas, para que elas saíssem das listas de espera de UPAs, de USFs, e, hoje, eu estou podendo falar que tem pacientes recebendo a medicação e uma equipe cuidando da saúde dos pacientes. Eu acho que hoje eu saio daqui cem vezes maior do que eu entrei nesse hospital”, afirmou o prefeito, que também entregou certificados de reconhecimento aos profissionais da unidade.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, Luis Ferreira, antes do Hospital Dia, João Pessoa contava com uma fila de espera de 17 mil pessoas e a rede pública já não dispunha de capacidade de atendimento. A Prefeitura estruturou o serviço com equipamentos de ponta, o que permitiu zerar essa demanda em apenas um ano.

“Atualmente, o cidadão pessoense que necessita desses exames é atendido na mesma semana da solicitação. Sentimos um enorme orgulho deste hospital, que se tornou uma referência essencial para João Pessoa e para toda a Paraíba, oferecendo também procedimentos como o tratamento de varizes e tornando-se o maior centro de infusão de imunobiológicos do estado”, afirmou o secretário.

Superando metas – A diretora-geral do Hospital Dia, Kalyne Cantalice, explicou que, em 2026, a unidade hospitalar teve um crescimento expressivo: até a dobrando o número de atendimentos em comparação ao mesmo período do ano anterior. “Atualmente, nossos procedimentos de referência são as endoscopias e colonoscopias, oferecidas diariamente, nos períodos da manhã e da tarde. Oferecemos especialidades como reumatologia, gastroenterologia, cardiologia, hepatologia e hematologia”, detalhou.

Atendimento – O Hospital Dia opera no modelo de ‘porta fechada’, sendo todos os atendimentos regulados pelo sistema SISREG ou pela plataforma ‘João Pessoa na Palma da Mão’. “Graças a essa eficiência, não possuímos fila de espera para endoscopias e colonoscopias; uma vez solicitados os exames, o paciente é agendado e atendido em um prazo inferior a 10 dias”, completou Kalyne Cantalice.

Referência – Coordenador do Centro de Infusão do Hospital Dia, o médico Thiago Fernandes revela que antes do serviço, pacientes que necessitavam de medicação específica ficavam desassistidos na rede, sendo encaminhados a unidades que, muitas vezes, não dispunham de estrutura apropriada para procedimentos. Mas, há um ano, essa realidade foi transformada.

“Estabelecemos parcerias estratégicas, como com a Funad, e recebemos pacientes de diversas cidades, inclusive de Pombal. O impacto dessa unidade é notável, tanto que o projeto tem alcançado reconhecimento nacional, sendo apresentado em congressos como um modelo de sucesso. Para alcançar esse nível de excelência, além dos equipamentos necessários, como as bombas e poltronas de infusão, contamos fundamentalmente com o comprometimento e a dedicação da nossa equipe em promover o bem-estar dos pacientes”, afirmou o médico Thiago Fernandes.

Acolhimento – No Hospital Dia, o motorista Fernando Gonçalves exaltou o bom atendimento e a condição do equipamento que, segundo ele, oferece conforto e comodidade. “A gente nunca quer ir a um hospital, mas é preciso. Agendei meu atendimento pela internet, já estou aqui recebendo toda a assistência. Esse hospital é muito bom, a gente se sente realmente mais acolhido”, agradeceu o usuário.