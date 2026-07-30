Sexta edição da Maratona Internacional de João Pessoa acontece neste fim de semana

A capital paraibana recebe, neste fim de semana, a 6ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, considerada a maior prova de corrida de rua do Nordeste. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), será disputado em dois dias e reunirá atletas de diferentes categorias nos percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

João Pessoa recebe a 6ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa. (Foto: Reprodução/Redes sociais/@maratonadejoaopessoa)

A programação começa no sábado (1º), com as provas de 10 km e 21 km, ambas com largada às 16h. No domingo (2), será a vez da maratona de 42 km, com início às 4h30, seguida pela prova de 5 km, que larga às 6h. Todas as largadas e chegadas acontecerão no Centro de Convenções de João Pessoa, no Polo Turístico Cabo Branco.

A etapa de João Pessoa integra um circuito nacional composto por oito maratonas realizadas em diferentes cidades do país, sendo a primeira prova da temporada. As inscrições seguem abertas no site oficial do evento.

Os participantes podem optar entre dois tipos de kit. O Kit Básico inclui camisa, bottons, número de peito com chip RFID e brindes oferecidos pela organização. Já o Kit Premium conta com ecobag, camisa, meia, bottons, número de peito com chip RFID e brindes.

6ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa aconteceu entre os dias 1° e 2 de agosto. (Foto: Matheus Firmino/Foco Radical)

A entrega dos kits será realizada na Usina Cultural Energisa, no bairro de Tambiá. Nesta sexta-feira (31), o atendimento acontece das 10h às 19h. Já no sábado (1º), a retirada será das 9h às 18h. Para receber o material, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Durante a entrega, a organização também promoverá a arrecadação de alimentos não perecíveis.

Se liga na entrega dos kits!

Veja a programação da prova:

Sábado (1º)

14h30 – Abertura dos portões

15h00 – Apresentação musical

16h00 – Largadas dos 21 km e 10 km (Elite e Geral)

17h00 – Show musical

18h30 – Premiação

Domingo (2)

3h30 – Abertura dos portões

4h00 – Apresentação musical

4h30 – Largada dos 42 km (Elite e Geral)

5h57 – Largada dos 5 km PCD Cadeirante

5h58 – Largada dos 5 km PCD Não Cadeirante

6h00 – Largada dos 5 km (Elite e Geral)

7h00 – Show musical

8h30 – Premiação

Confira o percurso da prova:

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