Sexta edição da Maratona Internacional de João Pessoa acontece neste fim de semana
A capital paraibana recebe, neste fim de semana, a 6ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, considerada a maior prova de corrida de rua do Nordeste. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), será disputado em dois dias e reunirá atletas de diferentes categorias nos percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.
A programação começa no sábado (1º), com as provas de 10 km e 21 km, ambas com largada às 16h. No domingo (2), será a vez da maratona de 42 km, com início às 4h30, seguida pela prova de 5 km, que larga às 6h. Todas as largadas e chegadas acontecerão no Centro de Convenções de João Pessoa, no Polo Turístico Cabo Branco.
A etapa de João Pessoa integra um circuito nacional composto por oito maratonas realizadas em diferentes cidades do país, sendo a primeira prova da temporada. As inscrições seguem abertas no site oficial do evento.
Os participantes podem optar entre dois tipos de kit. O Kit Básico inclui camisa, bottons, número de peito com chip RFID e brindes oferecidos pela organização. Já o Kit Premium conta com ecobag, camisa, meia, bottons, número de peito com chip RFID e brindes.
A entrega dos kits será realizada na Usina Cultural Energisa, no bairro de Tambiá. Nesta sexta-feira (31), o atendimento acontece das 10h às 19h. Já no sábado (1º), a retirada será das 9h às 18h. Para receber o material, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Durante a entrega, a organização também promoverá a arrecadação de alimentos não perecíveis.
Se liga na entrega dos kits!
Veja a programação da prova:
Sábado (1º)
- 14h30 – Abertura dos portões
- 15h00 – Apresentação musical
- 16h00 – Largadas dos 21 km e 10 km (Elite e Geral)
- 17h00 – Show musical
- 18h30 – Premiação
Domingo (2)
- 3h30 – Abertura dos portões
- 4h00 – Apresentação musical
- 4h30 – Largada dos 42 km (Elite e Geral)
- 5h57 – Largada dos 5 km PCD Cadeirante
- 5h58 – Largada dos 5 km PCD Não Cadeirante
- 6h00 – Largada dos 5 km (Elite e Geral)
- 7h00 – Show musical
- 8h30 – Premiação
Confira o percurso da prova:
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