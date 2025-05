Programação da 26ª EXPONOVOS – Prefeitura de Currais Novos

Terá início oficialmente nesta sexta-feira (25) mais uma edição da EXPONOVOS em Currais Novos, uma das maiores feiras agropecuárias do Rio Grande do Norte. Desde a quarta (23), alguns expositores já começaram a chegar com os animais que irão participar da exposição e de torneios leiteiros. Nesta quinta (24), tem prosseguimento a entrada dos animais (bovinos, caprinos e ovinos) no Parque de Exposições, e a tarde, haverá admissão zootécnica dos animais e o nivelamento do concurso leiteiro bovino. A noite, acontecerá a primeira ordenha do torneio leiteiro bovino.

O Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo” receberá exposição de animais, apresentações culturais, shows musicais, torneios, feira gastronônimica, rodeio, e muito mais. A EXPONOVOS contará com R$ 80 mil em premiações, com a participação de expositores de vários estados, movimentando a economia e renda da região.

A abertura oficial do evento acontecerá nesta sexta-feira (25) a partir das 18h. A EXPONOVOS é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Norte em parceria com a Prefeitura Municipal de Currais Novos, Associação Norte Rio-Grandense de Criadores de Ovinos e Caprinos (ANCOC) e conta com apoio de instituições financeiras e diversos parceiros.