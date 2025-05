SÃO JOSÉ DO SERIDÓ É DESTAQUE NACIONAL APÓS O UNICEF CONTAR HISTÓRIA DE JOVEM MÚSICO E ESCRITOR INTEGRANTE DO NUCA

A Pequena e pacata São José do Seridó é destaque nacional através da história de superação de Glaydson,jovem que integra o Nucleo de Cidadania do Adolescente-NUCA na cidade e que encontrou no NUCA Adolescente encontrou no Nuca alicerce para desenvolver sua identidade, confiança para se expressar e potencial para a realização de mudanças.





Gleydson Dallyson Brito, de 16 anos ganhou notoriedade após escrever um livro com o titulo “”O fantástico mundo de Elliot”.





Glaydson foi contactado pela equipe do SELO UNICEF- Brasil que no contato com ele e seus responsáveis externou o desejo de contar a história do jovem, a sua vivência no NUCA, com a música e sobretudo a sua história de vida.





Melquides Medeiros mobilizador do NUCA , disse que não cabe dentro de si a alegria e emoção de ver São José do Seridó ser destaque nacional através da história do jovem Glaydson e sobretudo podendo mostrar a importância do NUCA na transformação dos jovens e adolescentes que ajuda ao jovem a aprender e entender a importância que suas opiniões junto aos adultos e sobretudo a alto confiança.

‘’Foi a primeira vez na história que a instituição Unicef reconhece um jovem são-josé-seridoense!” Comemorou Melquides.





O Selo UNICEF é a principal iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no Brasil que atua a partir do estímulo e reconhecimento de avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. A Edição 2021-2024 conta com a participação de 2.023 municípios de 18 Estados brasileiros, sendo 676 na Amazônia e 1.347 no Semiárido. Seu sucesso é resultado da parceria entre o UNICEF e muitos parceiros, a exemplo de governos estaduais e municipais por meio da atuação integrada entre diferentes níveis de governo voltados para crianças e adolescentes.





A história completa de Gleydson contada pelo selo UNICEF pode ser compartilhada no link https://www.unicef.org/brazil/historias/musico-e-escritor-gleydson-encontrou-sua-voz-cidada-no-nuca.