João Azevêdo abre Fórum Brasil das Águas em João Pessoa, nesta segunda (5) — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo participa, nesta segunda-feira (5), no Teatro Pedra do Reino, da solenidade de abertura do 2º Fórum Brasil das Águas, que tem o apoio do Governo do Estado e reúne representantes de diferentes setores da sociedade para discutir temas prioritários relacionados à gestão dos recursos hídricos no País. O evento começa às 20h e segue, até a próxima sexta-feira (9), no Centro de Convenções de João Pessoa.

Com a participação estimada de três mil pessoas, o Fórum será um espaço de diálogo para debater políticas públicas, mudanças climáticas, uso racional da água, reuso, inovação, regulação e o financiamento de obras e serviços essenciais. A programação com palestras, assembleias e painéis começa às 9h desta segunda-feira (5). O evento é voltado para gestores públicos de todas as esferas, iniciativa privada, usuários de recursos hídricos, ONGs, instituições acadêmicas e sociedade civil.

A programação conta com nomes como Humberto Gonçalves, superintendente da Agência Nacional das Águas (ANA); André Machado, coordenador do Instituto Trata Brasil; Paulo Samuel, da Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental; Benedito Braga, presidente do Conselho Latino Americano da Água; Marcus Vinicius Neves, presidente da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), dentre outros.

Outros eventos paralelos serão realizados durante a programação do Fórum, como a reunião do Consórcio Nordeste, com todos os governadores da Região, nesta segunda-feira (5), às 14h, na Sala 3. Também será realizado durante toda a segunda-feira, das 9h às 17h, na Sala 2, o 13º Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Paraíba; e na terça-feira (6), às 9h, na Sala 1, a reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é a instância máxima do sistema de gerenciamento de água no Brasil.

“Hoje, a Paraíba é referência nacional no quesito gestão e infraestrutura de recursos hídricos. Então, os olhos do setor no País estão voltados para nosso Estado nesta semana, com especialistas debatendo inovações e discutindo soluções para um presente e futuro sustentáveis. Portanto, esta segunda edição vem, com certeza, consolidar o Fórum Brasil das Águas como o evento mais importante de recursos hídricos do nosso País”, afirmou o presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (Aesa), Porfírio Loureiro.

A inscrição é gratuita, aberta para toda a população, e pode ser realizada no site oficial do evento forumbrasildasaguas.org. Confira a programação completa em https://www.forumbrasildasaguas.org/bda2025-prog.