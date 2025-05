Portuguesa x Pouso Alegre; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Portuguesa x Pouso Alegre encara a líder Portuguesa fora de casa com desfalques importantes na Série D

O Pouso Alegre Futebol Clube enfrenta um dos desafios mais complicados da temporada neste sábado (24), às 17h, diante da líder Portuguesa, no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida é decisiva para o Dragão do Sul de Minas, que busca se manter no G-4 do Grupo A6 e recuperar a confiança após uma sequência irregular na competição.

A equipe comandada por Émerson Ávila terá dois desfalques confirmados para o confronto. O volante Lailton, expulso na derrota por 1 a 0 para o Maricá, cumpre suspensão automática. Já o lateral-esquerdo Ruan, que recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora da partida. As ausências exigirão mudanças táticas e possivelmente a entrada de atletas com menos minutos em campo até aqui, o que aumenta o grau de dificuldade para o Pouso Alegre.

Atualmente, o Pouso Alegre ocupa a quarta colocação do Grupo A6, com o objetivo claro de garantir uma vaga na próxima fase da Série D. Em caso de vitória, o time mineiro pode chegar à mesma pontuação da Portuguesa ou até ultrapassá-la, dependendo dos critérios de desempate. No entanto, um tropeço pode colocar em risco sua permanência no G-4, já que a tabela segue embolada com várias equipes próximas na pontuação.

Águia de Marabá x Trem; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Rio Branco-ES x Nova Iguaçu; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

A Portuguesa, por sua vez, vem embalada por uma campanha sólida, com atuações consistentes dentro e fora de casa. Líder do grupo, a Lusa ainda não perdeu na competição e busca ampliar a vantagem na ponta da tabela, jogando diante da sua torcida no Canindé. O duelo promete ser equilibrado, colocando frente a frente dois candidatos ao acesso à Série C.

Além do desafio esportivo, o Pouso Alegre vive momento de reformulação no elenco, tendo anunciado recentemente reforços para as próximas rodadas da competição. A diretoria segue ativa no mercado em busca de soluções para fortalecer o grupo, que ainda busca encaixe ideal sob o comando de Émerson Ávila.

A partida entre Portuguesa e Pouso Alegre será acompanhada em tempo real pelo ge a partir das 16h. O torcedor do Dragão poderá ficar por dentro de todos os lances, escalações, substituições e gols do confronto que pode mudar o rumo do clube na Série D.

Tags: Pouso Alegre FC, Série D 2025, Portuguesa x Pouso Alegre, Grupo A6, Campeonato Brasileiro Série D, futebol mineiro, Canindé, desfalques Pouso Alegre.

ASA x Barcelona-BA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Uberlândia x Cianorte; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.