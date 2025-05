Funjope realiza projeto Pré-Junino nos bairros do Roger e Torre

A programação oficial do São João Multicultural, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), segue brindando a população com uma série de apresentações das quadrilhas, dentro do projeto Pré-Junino. Neste final de semana, a partir das 19h, os bairros do Roger, no sábado (24) e Torre, no domingo (25), recebem 12 grupos que vão mostrar um pouco da alegria, sincronia e do colorido que só as juninas têm.

“Um momento especial de preparação das nossas quadrilhas juninas, o nosso Pré-Junino, que leva alegria para os bairros da cidade, é também um momento único em que os quadrilheiros e todas as quadrilhas mostram sua preparação, sua capacitação para as noites mais intensas que são os festivais que iremos realizar no Busto de Tamandaré. O Pré-Junino intensifica e dinamiza a vida cultural dos bairros. Daí a sua importância”, avalia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Sábado e domingo – No sábado, as apresentações acontecem na Rua 19 de Março, em frente à Escola Municipal João Coutinho e ao Ginásio Guarany, no bairro do Roger. Por lá vão passar as juninas Sucupira, Fulô do Cerrado, Sanfona Branca, Babado de Xita e Lageiro Seco.

No domingo, os moradores do bairro da Torre vão prestigiar as juninas Dona Maria, Aconchego, Mangue Seco, Pindura Saia e Paraíba. As apresentações acontecem na Avenida Carneiro da Cunha, em frente ao Colégio Lidera.

Programação – A programação segue no sábado (31), no bairro de Mandacaru, com as juninas Sucupira, Sacode Poeira, Santo Antônio, Lageiro Seco e Flor do Mandacaru encerram o Pré-Junino com apresentações na Avenida Celerina Paiva, próximo à igreja Coração de Jesus.