Programa “Antes que Aconteça” é apresentado durante o III Encontro das Mulheres do Agro — Governo da Paraíba

Identificar a violência contra a mulher antes que se transforme em feminicídio. Este é um dos objetivos do Programa “Antes que Aconteça”, que foi apresentado durante palestra proferida pela coordenadora estadual do programa, a segunda dama do Estado, Camila Mariz. A apresentação ocorreu durante o III Encontro das Mulheres do Agro, realizado nesta terça-feira (20), no auditório da 55ª Exposição Paraibana de Animais e Produtos Industriais (Expapi), no Parque de Exposições Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande, evento promovido pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB).

Camila Mariz explicou que o Programa “Antes que Aconteça”, idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, tem várias frentes. Uma delas é o momento da conscientização, como a palestra realizada nesta terça-feira. “É preciso que se entenda os tipos de violências contra a mulher, as formas como se apresentam e a rede de apoio existente para que a vítima consiga encerrar o ciclo violento”, frisou.

Emocionada, Camila Mariz lembrou que o motivo de ser a coordenadora do programa na Paraíba se deve ao fato de ter perdido a própria mãe, vítima de feminicídio, praticado por seu pai há 26 anos. “Eu vejo como uma missão que eu tenho. O programa não pretende julgar ninguém, muito menos culpabilizar a vítima. O objetivo é acolher a mulher. A gente sabe que a violência contra a mulher acontece em todas as camadas da sociedade”, ressaltou.

O “Antes que Aconteça”, lembrou Camila, tem como uma das ações práticas a criação das Casas Lilás, onde a mulher vítima da violência recebe um atendimento completo. “Tem a parte policial que vai fazer a investigação da violência sofrida, mas a mulher também será recebida por uma psicóloga e uma assistente social, porque o objetivo principal é acolher essa mulher. As Casas Lilás têm até brinquedoteca, porque a mulher teme sair de casa para fazer a denúncia e deixar os filhos com o agressor”, apontou, acrescentando que a primeira Casa Lilás foi instalada em João Pessoa e que em toda a Paraíba serão 52, nos locais com maiores índices de violência contra a mulher.

A coordenadora estadual do “Antes que Aconteça” adiantou que o programa também tem ações voltadas à realização de campanhas preventivas, capacitação de profissionais das forças de segurança pública para realizar o atendimento às mulheres, o fortalecimento da rede de apoio e a educação dos jovens para que cresçam dentro do cenário da mudança cultural. Ele também prevê o uso de tecnologias para o monitoramento não só do agressor, mas também da vítima, para que a polícia possa protegê-la com maior eficácia.

Um ponto importante, enfatizou a segunda dama, é o empreendedorismo feminino, para que a mulher possa ter independência financeira. “Para que caso a mulher venha a ser vítima de violência, ela possa seguir a vida sem depender do agressor”, disse. Ela ponderou que é preciso fortalecer a renda das mulheres.

Ao término da palestra, o secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, que estava acompanhado da sua esposa Laura Carneiro, convidou Camila Mariz para proferir novas palestras de conscientização sobre o Programa “Antes que Aconteça” durante as etapas do Encontro das Mulheres do Agro em outras cidades paraibanas. “Por seu exemplo de luta, eu quero convidar você, Camila, a participar de cada evento das Mulheres do Agro. Eu entendo que cada vez que a gente senta para conversar sober um tema, este tema sai fortalecido”, frisou.

Joaquim Hugo acrescentou que quando fala em agronegócio, entende que se trata de tudo que envolve o setor do agro. “Eu entendo que se trata tanto do grande quanto do pequeno produtor e que precisamos cuidar de todos. O reconhecimento da força e do protagonismo das mulheres no agro precisa ser mostrado sempre e, assim, os temas ligados às mulheres devem ser debatidos em todas as oportunidades”, complementou.

A palestra foi mediada pela assessora de Gestão Social da Sedap-PB, Márcia Dornelles, que ressaltou a importância do “Antes que Aconteça” como ferramenta de. “Muitas vezes a mulher só percebe como agressão física como violência, mas antes dela há a violência verbal, psicológica, financeira, que vai aumentando até que se chega ao feminicídio. É preciso interferir nesse processo de violência para se salvar vida”, relatou.

Pesquisa traça perfil da participação feminina

A programação do III Encontro das Mulheres no Agro contou, ainda, com a apresentação da pesquisa científica “O Protagonismo das Mulheres na Agricultura Familiar da Paraíba”. O estudo foi realizado no ano passado pela pesquisadora Andressa Montenegro Lima com participantes dos encontros de mulheres promovidos pela Sedap-PB durante os eventos agropecuários.

A pesquisa faz um diagnóstico das diferenças de gênero. Questionários foram aplicados com 60 mulheres em 11 das 32 cidades onde aconteceram os eventos. Andresa Montenegro relatou que o estudo identificou que “o cenário das mulheres no agro é ainda mais difícil em relação às mulheres em outros ambientes”. Perfil econômico, social, educacional, entre outros aspectos, foram analisados. “As mulheres se mostraram com maior capacitação que os homens, mas muitas vezes não estavam à frente da produção”, disse a pesquisadora.

Livro conta histórias de mulheres protagonistas

Outra atividade realizada durante o III Encontro das Mulheres do Agro foi o lançamento do livro “Mulher D’Onde o Sol Nasce Mais Cedo”, da escritora Liliane Fell. A publicação conta 16 histórias de mulheres com perfis diversos, como, por exemplo, da empreendedora Raquel Rodrigues de Lima; da indígena Sanderline dos Santos, a Pajé Amanacy; e da quilombola Claudineide Rodrigues Ferreira.

“São mulheres de vários perfis, mas são, sobretudo, mulheres que lutam, que têm uma história de superação. São histórias inspiradoras e eu fiz com a intenção de dizer para outras mulheres que elas também têm força e podem fazer coisas incríveis”, ressaltou a autora Liliane Fell. Publicado pela editora Idéia, o livro pode ser adquirido através do telefone (83) 99616-2871.



Música e gastronomia durante o evento

A programação do III Encontro das Mulheres no Agro contou com a participação especial do autodenominado “caricantor” Sócrates, que é caricaturista e cantor. Ele fez um show de voz e violão tocando músicas de sua autoria e sucessos da MPB.

Já no período da tarde foi realizada a Oficina “Gastronomia Rural”, sob a coordenação do Chefe Cumpadre João. Os participantes puderam, com muita descontração, aprender receitas regionais, como a que deixa o tradicional feijão verde ainda mais “verdinho”. E também uma receita especial de farofa d´água. “Um dos maiores atos de amor é cozinhar para alguém”, afirmou.

Durante a Oficina “Gastronomia Rural”, Cumpadre João, que possui vários prêmios de gastronomia, mostrou o passo a passo das receitas, chegou a cantar e interagiu com os participantes do evento. Ele também afirmou: “Criaram a história de chefe, mas eu prefiro ser chamado de cozinheiro”.

O Encontro das Mulheres do Agro é realizado pela Sedap-PB e conta com parcerias como o Sebrae-PB, a Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), a Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco) e o Banco do Nordeste.

A 55ª Expapi foi aberta no domingo (18) e prossegue até o próximo domingo (25). O evento é uma realização do Governo do Estado, através da Sedap-PB, juntamente com Sebrae-PB e da Apacco. A Empaer-PB também está presente no evento, que conta ainda com o apoio da Federação da Agricultura da Paraíba (Faepa-PB) e do Sistema Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB).