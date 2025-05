João Azevêdo inaugura Centro de Convenções de Campina Grande, anuncia o Imagineland e destaca novo momento no turismo de eventos da cidade

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta quarta-feira (21), a primeira etapa do Centro de Convenções de Campina Grande Antônio Vital do Rêgo, o que equivale a 72% do empreendimento, compreendendo o Pavilhão de Feiras e Congressos, além da área externa. Na oportunidade, o gestor estadual anunciou os primeiros eventos que irão acontecer no espaço, dentre eles o Imagineland on The Road e a Feira do Empreendedor.

A entrega do Centro de Convenções Antônio Vital do Rêgo foi marcada por muita diversão para o público infantil, que aproveitou mais de 20 brinquedos instalados no local. Além disso, as apresentações das quadrilhas juninas Moleka 100 Vergonha, Arraiá em Paris e Mistura Gostosa levaram muito forró e animação.

O tributo a Antônio Barros e a Biliu de Campina levou ao palco os artistas Capilé, Savanna Aires, Eloísa Olinto, Gitana Pimentel, Alexandre Tan, Tony Dumont, Gegê Bismark, Calliandra Andrade, Jonny Garotinho, Adília Uchôa, Fabiano Guimarães, Felipe Warley, Clarissa e Mikaela, Anna Barros e Edra Veras. O cantor Japãozin encerrou a grande inauguração do Centro de Convenções, levando muita alegria para celebrar a grande conquista da cidade.

Durante a solenidade, o governador João Azevêdo externou alegria pela entrega do Centro de Convenções. “Esse momento para mim é ímpar porque ver um equipamento tão belo, um projeto tão bem concebido como esse, com zelo e carinho me deixa muito feliz. Dos 18 mil metros quadrados, nós entregamos 13 mil metros quadrados hoje, todo equipado, com condições de receber grandes eventos. Nós já temos programado para cá o Imagineland, a Feira Nacional do Empreendedor do Sebrae e o Encontro Nacional de Empresas Juniores”, frisou.

O gestor destacou também que o Centro de Convenções representa uma virada de chave para Campina Grande. “Não tenho dúvida nenhuma de que temos o melhor momento vivido por Campina Grande naquilo que se refere ao turismo de eventos. Não foi uma obra que prometemos, mas que eu sabia da necessidade”, observou ainda o governador.

O vice-governador Lucas Ribeiro agradeceu ao governador João Azevêdo pela construção do Centro de Convenções da Rainha da Borborema. “Eu cresci ouvindo a lenda do Centro de Convenções de Campina Grande — muitos prometeram, mas coube ao governador a tomada de decisão consciente, sabendo que Campina precisava desse espaço para impulsionar ainda mais aquilo que ela já tem feito: eventos, grandes feiras. Com esse espaço, a gente vai ter ainda mais a possibilidade de fortalecer a nossa economia. A decisão dele foi determinante para estarmos aqui vivendo esse momento, a entrega de um espaço magnífico, que Campina merece, do tamanho da nossa cidade”, comentou.

Carlos Henrique Menezes, secretário nacional de Infraestrutura, Crédito e Investimento no Turismo do Ministério do Turismo, que representou o ministro da pasta, Celso Sabino, destacou que Campina Grande entra no calendário nacional de eventos através da obra. “O Brasil está alcançando todos os recordes no turismo. E a Paraíba está junto, levando o Brasil a esses números. Quero deixar aqui registrado que, recentemente em Madrid, no lançamento de nosso guia de investimentos, está presente o Polo Turístico Cabo Branco, que já está revolucionando, em termos de turismo, o Estado da Paraíba”, afirmou, lembrando a boa infraestrutura do Estado para o desenvolvimento do turismo que se amplia com o Centro de Convenções de Campina Grande.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, afirmou que a entrega da primeira parte do Centro de Convenções representa a concretização de um sonho do setor produtivo. “Não só como secretária, mas representando também o setor produtivo quero externar uma gratidão muito grande, um sonho do setor e realizado por um Governo de realizações. A nossa missão agora é mostrar que o Centro de Convenções de Campina é uma mola propulsora de desenvolvimento, de atração de investimentos, de geração de emprego para o varejo, para o comércio, para a hotelaria, numa cidade vocacionada para o turismo de eventos”, disse.

Representando a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), o deputado Inácio Falcão ressaltou a importância do Centro de Convenções para Campina. “Hoje estamos entregando um benefício não apenas para Campina Grande, mas para a Paraíba, o Nordeste e o Brasil. Sabemos o quanto este equipamento será importante para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Com essa iniciativa, a gestão do governador João Azevêdo fomenta a economia da Paraíba”, comentou, destacando o equilíbrio financeiro do Estado para a realização de obras estruturantes.

Já o vereador Anderson Pila observou que o Centro de Convenções de Campina eleva a Rainha da Borborema a um patamar diferenciado. “Essa obra representa uma virada de chave para o trade turístico, para o turismo de eventos em Campina Grande. E não são nenhuma surpresa as obras da gestão do governador João Azevêdo aqui em Campina Grande, que tem demonstrado um carinho imenso por esta cidade. E não só apenas em obras estruturantes como este Centro de Convenções, mas também em justiça social para a nossa população”, agradeceu.

A ex-senadora Nilda Gondim agradeceu pela homenagem ao ex-deputado federal Antônio Vital do Rêgo. “A Assembleia Legislativa aprovou essa Lei, e o governador sancionou. Eu estou muito feliz porque todos sabem da capacidade, da competência, o nome que ele representa para todos nós, ajudamos também com emendas na construção da obra e viemos prestigiar esse grande momento para a família de Vital do Rêgo”, falou a viúva do homenageado.

Centro de Convenções – Com a entrega de hoje, o Governo da Paraíba assegura o fortalecimento do comércio local e a geração de empregos em diversos setores, consolidando a cidade como um polo de eventos no Nordeste. Com a chegada de eventos de grande porte, a expectativa é que Campina Grande experimente um aumento na ocupação hoteleira, maior movimentação em restaurantes e lojas, além da criação de empregos diretos e indiretos.

Nesta primeira etapa, foi entregue o Pavilhão de Feiras e Congressos, além da área externa. No total, o equipamento recebe investimento de R$ 180 milhões e conta com um grande espaço para feiras, auditório, heliponto, Praça das Bandeiras e estacionamento com 624 vagas, sendo 25 vagas para ônibus, 32 vagas para cargas/serviços, 12 vagas para pessoas com deficiência (PcD), 13 vagas para idosos e 542 vagas para o público em geral.

A área do centro de eventos, feira e exposição tem um amplo espaço, com 12.679,45 m². O auditório será o maior da cidade, com uma capacidade para 1.900 pessoas em uma área de 5.188,73 m². No total, o equipamento tem uma área construída de 17.956,28 m².

Dentre os primeiros eventos a serem realizados no espaço está o Imagineland on the Road, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. Considerado o maior evento de cultura pop do Norte-Nordeste, o Imagineland irá reunir uma variedade de atrações, como campeonatos de games, k-pop e cosplay, além de lançamentos de estúdios mundiais e plataformas de streaming, com a presença de talentos internacionais e nacionais da cultura Geek.

Já a Feira do Empreendedor, promovida pelo Sebrae, deve reunir mais de 12 mil pessoas no Centro de Convenções da Rainha da Borborema, entre os dias 21 e 23 de agosto. A previsão da organizacão é de movimentar pelo menos R$ 8 milhões na economia.