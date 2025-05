Inmet renova alerta laranja em João Pessoa até esta quinta-feira e Defesa Civil se mantém de prontidão

Com as chuvas da manhã desta quarta-feira (21), o acumulado do mês de maio em João Pessoa chegou a 452,6 milímetros – até as 12h –, ultrapassando em 60,5% a média histórica do mês, que era de 282 mm. Os dados foram coletados pela estação metereológica convencional 82798 do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) continuam de prontidão para atender as possíveis demandas, pois o Inmet renovou o alerta laranja, válido até as 12h desta quinta-feira (22), com previsão de chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

O coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, afirmou que a Prefeitura vem trabalhando para que João Pessoa não pare apesar das constantes precipitações. “Nosso objetivo é fazer com que a cidade continue andando com suas próprias pernas. Nenhuma escola foi fechada, os hospitais continuam abertos e o transporte público está funcionando”, disse.

A orientação da Compdec-JP é que as pessoas não corram riscos desnecessários nesse período chuvoso. Por isso, em caso de chuvas fortes, devem evitar o abrigo sob árvores, abandonar imediatamente locais de risco a qualquer sinal de anormalidade e acionar a Defesa Civil para que as providências sejam tomadas.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em caso de necessidade, deve ser acionada pelos números 98831-6885 (WhatsApp) e 199 ou aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.