Ensaios com a Banda e intérpretes esquentam véspera de eliminatórias do Festival de Música da Paraíba — Governo da Paraíba

As Eliminatórias do 8º Festival de Música da Paraíba acontecerão nesta quinta (22) e sexta-feira (23), às 20h, no Teatro Severino Cabral, em Campina Grande, mas o trabalho da Banda Glauco Andreza, que acompanha os intérpretes, começou logo após o anúncio dos classificados, em abril, e teve momentos importantes nessa terça (20) e quarta-feira (21) que antecedem as apresentações. A Banda ensaiou com todos os 29 classificados no palco do Cine Teatro São José, em Campina, e segue com ensaios diários nos dias dos shows.

Os músicos Sérgio Gallo, Emanuel Barros, Arimatéia Formiga (Teinha), Marcelo Vilor e Potyzinho Lucena trabalharam em equipe e em diálogo constante com os intérpretes no processo de produção dos arranjos das músicas desde o anúncio dos classificados, no último dia 1 de abril, para garantir o melhor show nos dias de apresentações.

O diretor musical, baixista e arranjador Sérgio Gallo, que faz a direção musical do Festival pela sétima vez, conta que abre o diálogo com os artistas logo após a seleção. “Eu converso sobre os arranjos, e sei mais ou menos o estilo de cada música, e aí distribuo entre os arranjadores, e a gente passa um mês fazendo os arranjos de todas as 30 músicas classificadas. Quando prontas, mando as músicas para os intérpretes e começamos a ensaiar com a Banda. Então a Banda já chega com tudo pronto nos ensaios”.

Gallo diz ainda que todo esse processo exige uma concentração muito grande dos músicos, porque “você não tá vindo aqui pra tocar um show seu que está ensaiando há tempos, a gente vai tocar 30 músicas em dois dias. São 30 músicas diferentes e novas, é maracatu, é frevo, estilos diferentes, um grande desafio para cada músico que tá aqui nessa banda e também para os intérpretes. Mas as músicas estão sendo executadas com muito cuidado, com os arranjos pensados pra música deles”, contou Sérgio Gallo.

A Banda Glauco Andreza é formada por Sérgio Gallo, na direção musical e baixo; Uirá Garcia na guitarra; Cesar Cambojano no teclado; Almir Cesar na bateria; Priscilla Fernandes e Otacílio Feitosa na percussão; Gilvando Azeitona no trombone; Fernando Alves no trompete; Arimatéia Formiga (Teinha) no saxofone; Lau Capym e Ricardo Ribeiro no backing vocal.

O Festival – O 8º Festival de Música da Paraíba homenageia Genival Cassiano e Glorinha Gadelha. É realizado anualmente em duas etapas: as Eliminatórias, que acontecem em dois dias de shows nos quais os 30 selecionados apresentam suas músicas no palco; e a Final, na qual os sete finalistas defendem suas canções mirando na premiação. Este ano, 29 se apresentarão nas eliminatórias devido a uma desistência. A etapa Final será no dia 31 de maio, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, com homenagem a Glorinha Gadelha no encerramento.

Durante as apresentações nas Eliminatórias, os artistas serão julgados por um júri formado por três profissionais de outros estados com comprovada competência técnica musical, que classificarão sete músicas para a Final. A votação popular acontecerá no site do Festival no período de 26 a 31 de maio 2025, até a execução da última música da Final.

Nos dois dias de Eliminatórias em Campina Grande, os shows de enceramento ficarão por conta da Banda Funkeria, que vai apresentar repertório dedicado à obra de Genival Cassiano. Será realizada transmissão ao vivo pela Rádio Tabajara 105.5 FM e sua página no YouTube, assim como pelo YouTube da Funesc.

A premiação para os vencedores da etapa final será: 1º lugar: R$ 10 mil; 2º lugar: R$ 7 mil; 3º lugar: R$ 5 mil; melhor intérprete: R$ 3 mil e júri popular: R$ 5 mil. Será disponibilizada uma ajuda de custo de R$ 500 para candidatos selecionados que não residirem nas cidades sede das eliminatórias e da final. Essa ajuda é para custeio de transporte, hospedagem e alimentação dos concorrentes.

Realizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), da Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e da Secretaria de Estado de Comunicação Institucional (Secom), com apoio da PBGás, o Festival tem como objetivos incentivar a criação musical e revelar talentos; promover intercâmbio cultural entre artistas da capital e dos demais municípios paraibanos proporcionando o fortalecimento da cultura musical paraibana; além de ter importante papel educativo e de fomento à cultura quando permite à população conhecer a diversidade e a criatividade da música paraibana.