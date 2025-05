Com apoio do poder público canários voltam a cantar em São José do Seridó com projeto de preservação ambiental

O município de São José do Seridó, no Seridó potiguar, vem se destacando por ações que promovem a preservação ambiental, fruto do engajamento de moradores e do apoio da gestão pública local. Um dos exemplos mais recentes é a iniciativa de incentivo à reprodução do canário-da-terra, espécie que quase desapareceu da região no início dos anos 1980 em decorrência da ação humana.





O projeto teve início a partir da observação do reaparecimento de canários na cidade pelo professor e geógrafo José Medeiros de Araújo Sobrinho, conhecido como Dedé de Badô. Sensibilizado com o retorno da ave, o educador mobilizou diferentes secretarias municipais para desenvolver uma ação intersetorial voltada ao estímulo da reprodução do canário.





Dedé, que também é coordenador do MUMUTROPS