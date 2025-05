Educação pública de João Pessoa vira referência nacional e atrai comitiva de prefeitos do Mato Grosso do Sul

A educação pública de João Pessoa tem se destacado nacionalmente com uma série de inovações tecnológicas e práticas inclusivas que estão transformando a realidade das salas de aula. Com o uso das Salas Google, espaços Maker, aulas de robótica e o Programa Code — que ensina Lógica e programação para crianças — a Capital paraibana está mostrando que é possível aliar qualidade, modernidade e inclusão no ensino público.

Nesta quinta-feira (15), o prefeito Cícero Lucena recebeu uma comitiva de prefeitos do Mato Grosso do Sul, que veio conhecer de perto a experiência de João Pessoa. A visita reforça o reconhecimento da Capital como modelo de gestão educacional, servindo de inspiração para outros municípios que buscam transformar a educação pública em uma ferramenta de desenvolvimento social e humano.

“Queremos fazer da escola pública de João Pessoa algo igual ou até melhor do que as melhores escolas particulares. Até porque temos o compromisso com a Educação, e essa qualidade vai acabar fazendo com que as escolas particulares também precisem melhorar, por conta da concorrência com a rede pública. Esse é o foco que devemos ter: usar todas as ferramentas modernas de interação e troca de experiências”, afirmou o prefeito Cícero Lucena, durante visita a Escola de Tempo Integral, João Santa Cruz, no Bairro dos Novais.

O uso da tecnologia está presente em todas as unidades da Rede Municipal de Ensino, com Lego e Robótica. As salas Google e espaços Maker estão presentes em 79 unidades, avançando para as demais que estão sendo reconstruídas, até que se complete todas as escolas. Entre as inovações ainda tem óculos virtuais, mesas digitais, uso de tablet pelos alunos e Chromebooks pelos professores. Outro ponto de destaque é o compromisso com a inclusão de crianças com deficiência, garantindo o acesso à educação de forma plena e respeitosa para todos os alunos.

Dos 76 mil alunos, cerca de 6,5 mil crianças apresentam alguma deficiência, com mais de 2.200 cuidadores. O Programa de Educadores Sociais Voluntários, iniciado em 2021, tem como foco primordial o público da Educação Especial, desempenhando papel fundamental na promoção da acessibilidade e inclusão de estudantes com deficiência no ensino regular.

“Não se trata apenas de colocar tecnologia como se fosse um brinquedo novo — não é isso. A ideia é integrar a tecnologia de forma significativa, para potencializar o que os professores já desenvolvem em sala. Trabalhamos com metodologias ativas, cultura maker, robótica educacional e aulas de computação. É um conjunto de ações pedagógicas que fortalecem o trabalho do professor e ajudam a formar os cidadãos do século XXI”, destacou a secretaria Municipal de Educação, América Castro.

Referência – Ao todo, seis prefeitos integram a comitiva de prefeitos sul-mato-grossenses, além de um vereador e outro secretário. Entre eles, André Guimarães, prefeito da cidade de Neoque, disse que a tecnologia nas escolas de João Pessoa, até pouco tempo atrás, só se via em escolas particulares — e com um custo muito alto. Isso mostra a eficiência do poder público.

“Ainda temos um longo caminho pela frente. Aqui, a Prefeitura está de parabéns – muito avançada. O cuidado é visível. Ontem tivemos a oportunidade de visitar um posto de saúde do bairro, fomos a um hospital e vimos uma estrutura muito adequada. A gestão está sendo feita com muita eficiência, e isso, para nós prefeitos, é um exemplo a ser seguido em todo o Brasil”, elogiou André Guimarães.

José Natan, prefeito de Aparecida do Taboado, disse que o grande diferencial da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa é a questão tecnológica. “Para nós, isso é uma novidade — uma experiência muito bacana. Foi muito bom poder ter esse momento de troca, com as explicações tanto do prefeito quanto da secretária, mostrando como tudo funciona por aqui. É, de fato, algo a ser copiado”, projetou.

Comitiva do Mato Grosso do Sul:

Gerardo Gabriel Nunes Boccia (prefeito de Bela Vista)

Riverton Francisco de Souza (vereador de Campo Grande)

Tiago Tavares Carbonaro (prefeito de Itaporä)

André Bueno Guimarães (prefeito de Noaque)

Lucas Centenaro (prefeito de Rio Brilhante)

José Natan de Paula Dias (prefeito de Aparecida do Taboado)

Niágara Patrícia Gauto Kraieviski (prefeita de Coronel Sapucaí)

Luis Fernando Rocha Araujo (assessor de comunicação da Fundação

Francisco Dorneles)