Em convenção, Mobiliza oficializa apoio a Lucas e defende vice mulher na chapa

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O partido Mobilização Nacional (Mobiliza) oficializou, em convenção realizada neste sábado (1º), apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP) e aos pré-candidatos ao Senado da chapa governista, João Azevêdo (PSB) e Nabor Wanderley (Republicanos).

A legenda também homologou sete candidaturas à Câmara dos Deputados: Marcos Oliveira, Marilene Alves Vieira, Ivanildo do Nascimento (Profeta), Sérgio Costa, Paulo Júnio, Luíz Gonzaga (Lula da Tapioca) e Lumitânia Dias .

O partido decidiu não lançar candidatos à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). O evento reuniu Lucas, João, Nabor, dirigentes, militantes e apoiadores da sigla.

Felipe Nunes

O Mobiliza é presidido atualmente por Eurípedes Leal, que até março deste ano ocupava o cargo de secretário-adjunto do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa. Ao Jornal da Paraíba ele disse que a meta para 2026 é fortalecer a legenda visando as próximas eleições.

“Consolidamos a parceria com a chapa majoritária completa do governo, reunindo nossos aliados e a militância. Nós saimos de apenas seis cidades para presença em cinquenta municípios, então meta é o fortalecimento”, afirmou.

Durante a convenção, o Mobiliza também defendeu que a chapa governista tenha uma mulher como candidata a vice-governadora. Cotada para a vaga, a ex-secretária de Meio Ambiente Rafaela Camaraense participou do evento.

“Colocamos ao governador a sugestão da importância da presença feminina na chapa”, disse Eurípedes.