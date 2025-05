Prefeitura de João Pessoa realiza festa em comemoração ao Dia das Mães no CRC Mangabeira

13/05/2025 |

13:00 |

75

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), realiza nesta quarta-feira (14) uma festa em comemoração do Dia das Mães no Centro de Referência da Cidadania de Mangabeira. O evento é gratuito e acontece, a partir das 13h30, na Rua Janduí Dantas do Nascimento, s/n.

Haverá uma programação especial em homenagem às mães, com apresentações culturais, dança, músicas, brindes e lanches. Será um momento de afeto, reconhecimento e alegria — uma homenagem à força, dedicação e amor que as mães representam todos os dias. A celebração conta ainda com a parceria de importantes projetos sociais, como Mulheres do Amanhã e Mãos Amigas, reforçando o compromisso com a valorização e o cuidado com a comunidade.

Os Centros de Referência da Cidadania (CRC) são espaços públicos que promovem ações socioeducativas, culturais, esportivas e de capacitação profissional, com foco no fortalecimento da convivência comunitária e na garantia de direitos. O CRC Mangabeira, como uma dessas unidades, atua diretamente na formação cidadã e no apoio a famílias, oferecendo atividades que contribuem para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes.

Serviço – Dia das Mães no CRC Mangabeira

Evento gratuito

Dia: 14/05/2025

Horário: 13h30

Local: Rua Janduí Dantas do Nascimento, s/n