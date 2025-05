Cícero Lucena inspeciona binário em Água Fria que vai beneficiar bairros da Zona Sul com nova ligação viária

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta quinta-feira (8), as obras que a Prefeitura de João Pessoa está realizando próximo a Unipê para implantação de um novo binário que vai melhorar os acessos até a BR-230. A intervenção vai beneficiar diretamente os bairros de José Américo, Mangabeira, Geisel e toda a Zona Sul da Capital, criando uma nova rota por dentro de Água Fria até a rodovia.

Com investimento de R$ 11 milhões, a obra inclui pavimentação asfáltica, iluminação em LED e vai criar um novo corredor viário para interligar a Avenida Diógenes Chianca, próximo à BR-230, com a Avenida Hilton Souto Maior, no José Américo. Haverá, também, uma rotatória próximo ao viaduto do Cristo para dar suporte ao fluxo naquela região”, como projetou o prefeito Cícero Lucena.

“A cidade cresce a cada dia, o volume de automóveis aumenta, e a Prefeitura precisa estar presente no planejamento, criando alternativas para absorver esse crescimento. E esse binário, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na interligação de parte do bairro Valentina Figueiredo, de Água Fria e de toda essa região, com possíveis acessos à BR-230”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), no prazo de 15 dias a Prefeitura estará fazendo a aplicação da camada de asfalto para entregar a primeira etapa da obra. “Queremos liberar esse primeiro trecho, porque vamos iniciar as rotatórias na Diógenes Chianca e precisamos desviar o trânsito para esta via que estamos concluindo, viabilizando a construção das novas rotatórias do viaduto do Cristo”, explicou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

No curso da obra, vias do entorno também serão beneficiadas com asfalto novo, a exemplo da Rua Ciro Trocolli, no bairro Colibris. A visita à obra ainda contou com a presença do secretário de Planejamento, Airton Falcão, e do executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira.