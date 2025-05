onde acompanhar, escalações e arbitragem

Sousa x Ferroviário acontece neste domingo (11), às 16h30, em jogo válido pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. A bola vai rolar no Estádio Marizão, em Sousa. O Dinossauro busca o seu primeiro trunfo na competição, e o Tubarão vem de uma sequência com duas vitórias consecutivas.

Sousa x Ferroviário, pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Desde o título do Campeonato Paraibano Unipê 2025, o Sousa não vive um bom momento na atual temporada. Em três jogos pela Série D, o Dinossauro conquistou apenas um ponto, vindo do empate contra o Central, por 0 a 0. A última partida foi diante do Treze, e o Alviverde acabou derrotado por 1 a 0, resultado que culminou no desligamento do técnico Paulo Foiani. O Dino é o vice-lanterna do Grupo 3, com apenas um ponto.

Já os visitantes vêm de uma sequência de duas vitórias consecutivas. A última foi contra o Horizonte, por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas. A única derrota aconteceu na estreia, diante do Central, por 2 a 0, fora de casa. Neste momento, o Tubarão ocupa a 3ª colocação na tabela do Grupo 3, com seis pontos.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Expedito Madruga/ge)

Data, horário e local de Sousa x Ferroviário

Dia : 11 de maio

: 11 de maio Hora : 16h30

: 16h30 Local : Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Ferroviário

Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Últimas escalações

SOUSA : Bruno Fuso; Iranílson, Emerson Bastos, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Patrik Dias, Felipe Jacaré e Pedro Lima; Luís Henrique, Ian Augusto e Joelson. Técnico : Paulo Foiani.

: Bruno Fuso; Iranílson, Emerson Bastos, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Patrik Dias, Felipe Jacaré e Pedro Lima; Luís Henrique, Ian Augusto e Joelson. : Paulo Foiani. FERROVIÁRIO : Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo, Wesley Junio, Jefão, Iago e Ailton Santos; Ramires, Brayan e Gharib; Felipe Cruz e Kiuan. Técnico : Tiago Zorro.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: Assistente 1 : a definir.

: Assistente 2 : a definir.

: Quarto árbitro : a definir.

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa recebeu folga. O Dino também desligou o técnico Paulo Foiani após três jogos sem vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde se reapresenta e inicia a preparação para enfrentar o Ferroviário.

