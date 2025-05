Prefeitura chama atenção para os cuidados com a vacinação das crianças menores de seis anos

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação, principalmente para o grupinho que integra a primeira infância, geralmente definida como o período entre o nascimento e os 6 anos, que é o momento crucial para o desenvolvimento infantil. A proteção por meio da vacinação pode proteger contra doenças que podem causar sequelas permanentes, a exemplo da paralisia infantil e até óbitos.

Além das vacinas que fazem parte da rotina das crianças, contempladas no Calendário Nacional de Vacinação, o alerta também é para proteção contra as síndromes gripais, incluindo a gripe (A (H1N1), A (H3N2) e B) e Covid-19 que podem reforçar a proteção também, para outros vírus como parainfluenza, rinovírus, adenovírus e outros.

“As equipes de saúde seguem fazendo o alerta e reforçando as informações com a busca ativa para o acompanhamento da caderneta de vacinação, sobretudo precisamos que os pais fiquem atentos as datas já anotadas no documento com intuito de não perder os prazos das doses de reforço de cada vacina, indicada para cada faixa etária”, destacou Fernando Virgolino, responsável pela Seção de Imunização de João Pessoa. “O chamamento para o cuidado e proteção se estende a toda família, que precisam estar com as doses em dia”, completou.

A Rede Municipal de Saúde oferta gratuitamente 21 vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), beneficiando todas as faixas etárias, desse total, 13 devem ser ministradas na primeira infância. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pneumocócica Conjugada, Meningocócica C Conjugada, Poliomielite, Rotavírus, Tríplice Viral, Tetra Viral, Influenza (gripe), Varicela, Hepatite A e, mais recentemente, incluída na programação vacinal o imunizante que protege contra Covid-19.

Contra a gripe – A proteção com a vacinação é considerada a melhor estratégia de prevenção contra o vírus da Influenza, pois possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Por isso, o Ministério da Saúde (MS) tem recomendado a garantia da vacinação, assegurando alta cobertura vacinal, sobretudo, em grupos de alto risco.

Em 2025, a vacina contra a gripe passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com mais de 60 anos e gestantes. Além disso, a vacinação também ocorrerá como estratégia especial para os grupos prioritários. A novidade deste ano é que a vacinação estará disponível durante todo o ano e também foram incluídos os trabalhadores dos Correios no grupo especial para vacinação.

Outros grupos: Além das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, estão também entre os grupos prioritários as gestantes; idosos com 60 anos ou mais; puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Documentos necessários – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

USF Integrada Cruz das Armas

– Vacinação contra Covid-19 de crianças menores de 5 anos e grupos prioritários

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).