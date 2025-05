45 anos da vitória histórica sobre o Flamengo

O Botafogo-PB e o Flamengo voltam a se enfrentar após mais de duas décadas. O reencontro, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, faz os clubes relembrarem os poucos — mas marcantes — confrontos do passado. E um deles tem lugar especial na memória da torcida do Belo: a única vitória do Alvinegro da Estrela Vermelha sobre o Rubro-Negro, que aconteceu no Maracanã, em 1980.

Em 1980, o Botafogo-PB venceu o Flamengo de Zico em pleno Maracanã. (Foto: Acervo do Jornal A União)

O histórico do confronto tem cinco jogos. O Flamengo venceu três vezes. Houve um empate e apenas uma vitória botafoguense — exatamente a que aconteceu em 6 de março de 1980, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Naquele ano, o Botafogo-PB disputava a Taça de Ouro (equivalente à Série A), num grupo que tinha ainda Santos, Náutico, Ferroviário, Itabaiana, Mixto, São Paulo-RS, Ponte Preta, Internacional e o próprio Flamengo. O time paraibano somou 11 pontos em 9 jogos, com cinco vitórias, um empate e três derrotas, classificando-se em terceiro lugar na chave.

A vitória sobre o Flamengo foi uma das mais expressivas da campanha. O Belo venceu por 2 a 1, em uma noite histórica. O primeiro gol foi marcado por Soares, após jogada iniciada com um desarme de Nicácio e assistência de Evilásio. O Rubro-Negro empatou com Tita, mas Zé Eduardo decretou a vitória botafoguense em chute de fora da área.

(Foto: Divulgação)

O time alvinegro era comandado por Caiçara e tinha nomes como Hélio, Deca, Geraílton, Magno, Nicácio, Zé Eduardo e Getúlio. Já o Flamengo de Cláudio Coutinho contava com ídolos consagrados, como Zico, Júnior, Adílio, Andrade e Carpegiani — base da equipe campeã brasileira em 1980 e mundial em 1981.

Depois daquele confronto, os clubes só voltaram a se encontrar seis anos depois, novamente pelo Brasileirão. Em 1986, o Flamengo venceu por 2 a 0, no Maracanã. Em 1999, os dois duelaram pela Copa do Brasil. Empate em 3 a 3 no Almeidão e vitória carioca por 2 a 1 no jogo de volta. O último confronto até hoje aconteceu em 2003, também pela Copa do Brasil, com goleada rubro-negra por 4 a 1.

Agora, 22 anos depois do último duelo, o Botafogo-PB, hoje estruturado como Sociedade Anônima do Futebol (SAF), volta a medir forças com o Flamengo, em nova fase da sua história. O primeiro jogo será no Castelão, em São Luís, e o segundo no Maracanã. Ambos estão marcados para as semanas dos dias 1º e 21 de maio, respectivamente.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba