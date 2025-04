Cagepa investe mais de R$ 1 mi em expansão de sistema de esgoto no Cuiá, em João Pessoa — Governo da Paraíba

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) concluiu os serviços de recuperação e expansão da rede coletora de esgotos no bairro do Cuiá, em João Pessoa. Ao todo, foi investido mais de R$1 milhão no bairro, beneficiando cerca de 700 residências e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das famílias ali residentes e o cuidado com o meio ambiente.

Desse total, R$ 936 mil foram destinados à expansão do sistema de esgotamento sanitário em oito ruas do bairro que ainda não contavam com a infraestrutura. Segundo o gerente regional do Litoral, Walace Oliveira, a obra atende a uma demanda antiga dos moradores do bairro. No total, foram instalados mais de 1.600 metros de tubulações subterrâneas ao longo das vias.

As ruas contempladas foram: Terezinha de Jesus Cavalcanti, Ubirajara dos Santos Lima, Jornalista Hermano Ponce de Carvalho, Compositor Livardo Alves, Comerciante Terezinha Maria Alves, Pedro Crispim de Andrade, Milton Borges e Robson Maul de Andrade.

“Essa expansão da rede contribui significativamente para a melhoria das condições sanitárias e ambientais do bairro. Além de possibilitar uma infraestrutura mais moderna e sustentável, a iniciativa está alinhada às metas do marco regulatório de saneamento básico, que visa a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto no Brasil até 2033. Ao ampliar a cobertura de esgoto, a obra no Cuiá não só promove saúde pública e reduz impactos ambientais, como também reforça o compromisso da Cagepa com a sustentabilidade e com o desenvolvimento de infraestrutura sanitária de alta qualidade”, destacou o gerente.

Recuperação – Ainda como parte das melhorias no sistema de esgotamento sanitário do Cuiá, a Cagepa concluiu a recuperação do coletor aéreo que passa dentro da área de mata do bairro. De acordo com o subgerente de Manutenção de Esgotos da Gerência Regional do Litoral, Vital Candido, 120 metros da rede antiga foram substituídos por tubulações de ferro fundido com revestimento interno especial, adequado ao transporte de esgotos. Além disso, outros 300 metros, anteriormente constituídos por manilhas de concreto, foram substituídos por tubos de PVC, garantindo maior durabilidade, estanqueidade e facilidade de manutenção. O investimento total para a recuperação do coletor aéreo foi de R$ 95 mil.

A lista de intervenções no bairro também incluiu a construção de seis novos poços de visita (PVs), que permitem o acesso adequado à rede para inspeção, limpeza e manutenção periódica. A tubulação do coletor aéreo foi totalmente substituída, garantindo maior segurança e eficiência do sistema

“A Cagepa está promovendo a modernização do sistema, adotando novas tecnologias e materiais mais eficientes. A principal finalidade da substituição é a atualização e modernização da rede coletora, utilizando materiais com maior vida útil, melhor desempenho hidráulico e maior capacidade de escoamento”, explicou Vital.

Melhoria – Moradora antiga do Cuiá, a aposentada Ana Maria Lima, comentou sobre a importância das melhorias feitas pela Cagepa. “Eu moro na Rua Compositor Livardo Alves há 12 anos, tenho uma amiga que mora há quase 30 e a gente nunca tinha visto isso. Antes era tudo diferente. O esgoto dessas casas todas iam para fossas. Mas, nessa época, eram poucos moradores. Agora, com o crescimento do bairro, essa obra é muito importante”, avaliou.

Também aposentada, Rose Oliveira, conta que se mudou do Cuiá há alguns anos, mas que já pensa em voltar justamente por conta da ampliação de serviços na região, como os sistemas de saneamento. “Gostei desse pedaço do bairro porque ele é bem visto, é cuidado, a gente vê quando passa. Se eu já estava procurando casa para morar, agora mais ainda, sabendo que as ruas têm esgoto tratado. Eu morei em uma rua aqui próxima e, na época, me mudei porque não tinha nada. Mas já estou percebendo que a coisa está mudando e para melhor”, concluiu.