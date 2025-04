Cúpula do PSDB aprova fusão com Podemos

Divulgação/PSDB na Câmara

A executiva nacional do PSDB autorizou, em votação unânime, nesta terça-feira (29) o avanço das negociações para uma fusão com o Podemos. A nova legenda ainda não tem nome e número definidos, mas recebeu no nome provisório de “PSDB+Podemos”.

Os tucanos devem realizar uma convenção nacional para confirmar a fusão em 5 de junho. A expectativa é que o Podemos faça o mesmo nesse mesmo período, já que elas só poderão dar entrada no registro do novo partido, junto ao TSE, depois destas etapas.

Pormenores da nova sigla serão discutidos ao longo de todo o mês de maio. A partir dos próximos dias, caberá a uma comissão consolidar a futura imagem da legenda.

O colegiado, que será formado por dirigentes atuais do PSDB e do Podemos, decidirá o nome definitivo e a marca do novo partido. Também vai estabelecer as divisões de comando, além do número, do mascote, do estatuto e do programa partidário da nova sigla.

Tamanho do novo partido

Juntos, os partidos podem chegar a ter a sétima maior bancada da Câmara, em números atuais, com 28 deputados. Desses, dois são da Paraíba: Romero Rodrigues e Ruy Carneiro (ambos do Podemos). O PSDB não tem representação na Casa desde a legislatura passada.

No Senado, a fusão pode ser a quarta maior bancada da Casa, com 7 senadores. Com esse número, ficaria empatado com o União Brasil. A Paraíba não tem representantes dessas legendas na Casa.

Na Paraíba, a fusão não deve ser traumática porque os dois partidos transição no campo das oposição ao atual governo João Azevêdo. Na Assembleia Legislativa, os três tucanos são da oposição: Camila Toscano, Tovar e Manuel Ludgério. O Podemos não tem representação na Casa.

Debandada tucana

A decisão de unir os partidos tem sido construída há meses entre os dirigentes das duas siglas.

O partido chegou a negociar fusão, incorporação ou federação com outros partidos maiores, como PSD e MDB, mas as tratativas não avançaram.

O PSDB tem enfrentado uma crise interna, com debandada em série de tucanos.

Mais recentemente, o ninho tucano perdeu o ex-deputado Pedro Cunha Lima e o ex-senador Cássio Cunha Lima, histórico político dos quadros da legenda, que migraram para o PSD.