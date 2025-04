Hospital de Catolé do Rocha realiza 90 cirurgias e atende 376 pessoas no plantão do final de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade pertencente à Rede Estadual de Saúde, em Catolé do Rocha, realizou 376 consultas médicas no plantão do final de semana compreendido entre sexta-feira (25) e domingo (27). Neste período, o hospital também fez 90 cirurgias, sendo 81 delas pelo Programa Opera Paraíba, outras sete cirurgias ortopédicas e mais dois partos cesarianos, já que o hospital também funciona como maternidade. As cirurgias eletivas pelo Opera foram hernioplastias (tratamento das hérnias do abdome), colecistectomias (retirada da vesícula biliar) e histerectomias (remoção do útero).

O hospital realizou ainda 368 exames laboratoriais, 72 Raios-X e 62 tomografias. No final de semana, 103 pessoas precisaram ficar internadas para observação e cuidados posteriores a consulta médica, incluindo aí os pacientes que se submeteram aos procedimentos cirúrgicos e as parturientes.

Durante o plantão os principais motivos de atendimentos foram de pacientes se queixando de dores, com 73 casos, seguidos de pessoas para aplicação de medicação própria, com 36 registros, e de 23 casos de cefaleia. Mas, entre outras ocorrências, o hospital atendeu ainda 20 pessoas com infecção, 18 pessoas com crise hipertensiva e 11 pacientes com diarreia. O hospital assistiu também seis pessoas vítimas de sinistros de trânsito, sendo cinco com motos e uma com automóvel. No ambulatório médico, além das consultas, foram realizadas nove avaliações ortopédicas, cinco avaliações de exames, quatro cirúrgicas e uma avaliação obstétrica.

Opera Paraíba – Nesta etapa de cirurgias pelo Opera Paraíba foram realizados 81 procedimentos, sendo 24 na sexta-feira (25), mais 28 no sábado (26) e outras 29 cirurgias no domingo (27). Desta vez foram realizadas três tipos de cirurgia – hernioplastias, colecistectomias e histerectomias.

O diretor-geral do hospital, Fábio Cardoso destaca a importância do hospital de Catolé integrar a rede de assistência do Programa. “Desta vez, atendemos 81 pacientes, de vários municípios do sertão paraibano, realizando procedimentos que vão restaurar a saúde deste pacientes, melhorando consideravelmente a qualidade de vida destas pessoas. Além disso, tem a importância de trazer para mais perto da população local uma assistência de qualidade, que funciona e resolve várias demandas também em relação a procedimentos cirúrgicos. Isso é uma demonstração de que a saúde na Paraíba funciona tão bem tanto na capital quanto no interior do Estado”, finalizou o médico.