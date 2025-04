onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo‑PB e Flamengo medem forças nesta quinta-feira (1º), às 20h, em jogo válido pela 3ª fase da Copa do Brasil 2025. A bola vai rolar no Estádio Castelão, no Maranhão, após a diretoria do Alvinegro da Estrela Vermelha vender o mando de campo e desistir de realizar a partida no Almeidão, em João Pessoa. As equipes vêm de resultados distintos em seus respectivos campeonatos brasileiros.

Botafogo-PB x Flamengo, pela 3ª fase da Copa do Brasil 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Disputando a Série C do Campeonato Brasileiro 2025, o Botafogo‑PB vem de um empate contra o ABC, em 0 a 0, no Estádio Almeidão. Após o vice-campeonato do Campeonato Paraibano Unipê 2025, a diretoria do Belo realizou algumas mudanças na comissão técnica; a principal foi a contratação de Antônio Carlos Zago, que acumula três jogos, sendo uma vitória e dois empates. Na Copa do Brasil, o Alvinegro da Estrela Vermelha encarou a Portuguesa-SP na 1ª fase e goleou o Concórdia por 4 a 0 na última partida.

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo vem de uma sequência de cinco jogos invicto; a última derrota aconteceu no dia 9 de abril, pela 2ª rodada da Libertadores, para o Central Córdoba, por 2 a 1. No último domingo (27), o Mengão venceu o Corinthians por 4 a 0, pela 6ª rodada do Brasileirão 2025, e assumiu a liderança da tabela de classificação. Contra o Botafogo-PB, o técnico deve promover mudanças na equipe titular, mesclando titulares e reservas.

Estádio Castelão, no Maranhão. (Foto: Anderson Birino / ge)

Data, horário e local de Botafogo-PB x Flamengo

Dia: 1º de maio

Hora: 20h

Local: Estádio Castelão, no Maranhão

Transmissão de Botafogo-PB x Flamengo

Onde assistir : Prime Video

: Prime Video Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Flamengo ficarão por conta da CBN .

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Flamengo ficarão por conta da . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance.

Últimas escalações

BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Thallyson, JP Iseppe e Gabriel Honório; Rafinha, Rodrigo Alves e Denílson. Técnico : Antônio Carlos Zago.

: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Thallyson, JP Iseppe e Gabriel Honório; Rafinha, Rodrigo Alves e Denílson. : Antônio Carlos Zago. FLAMENGO : Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz, Gérson e Arrascaeta; Everton e Pedro. Técnico : Filipe Luís.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

Segunda-feira (28):

O elenco do Botafogo-PB teve folga depois do empate sem gols com o ABC.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.