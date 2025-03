Encerramento do I Congresso Internacional de Paleontologia da Paraíba celebra homenagens, parcerias e imersão científica — Governo da Paraíba

O último dia do I Congresso Internacional de Paleontologia da Paraíba foi marcado por muita emoção e reconhecimento aos grandes nomes que ajudaram a desbravar a história pré-histórica da região de Sousa. O evento, que aconteceu nessa sexta (21), sábado (22) e domingo (23), no Espaço Casé, em Sousa, também celebrou a cooperação científica firmada entre a Paraíba e a Itália, reforçando o compromisso com a pesquisa e a inovação na área. O congresso foi realizado pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties).

O secretário da Secties, Claudio Furtado, comentou sobre a importância do evento. “Primeiro, no aspecto científico, você consegue aqui reunir especialistas nacionais, internacionais, pessoas ligadas à preservação. Então daqui saíram várias discussões sobre preservação, sobre novas ações, o que fazer em termos de pesquisa, mas também como você olhar para todo o ecossistema para garantir aqui uma sustentabilidade do ponto de vista turístico, com visitações, olhando para outras atividades que podem compor esse ecossistema aqui em torno do Vale dos Dinossauros aqui no Sertão”, comentou.

De acordo com o diretor do Museu Muse, na Itália, Massimo Bernardi, o congresso tem sido importante para estabelecer uma parceria de cooperação entre o Brasil e a Itália. “O encontro tem sido uma oportunidade de unir nosso museu em Trento, no norte da Itália, ao projeto do Complexo que vocês estão desenvolvendo nesta região da Paraíba. Acredito que haja muitas coisas que podemos compartilhar e construir para empoderar ambos projetos”.

A Secties firmou uma parceria por meio de um Memorando de Entendimento com o Muse – Museo delle Scienze di Trento, na Itália, para promover a cooperação científica e tecnológica entre os dois países, com foco na valorização do Complexo Científico do Sertão.

O padre e pesquisador Giuseppe Leonardi — pioneiro nas descobertas das primeiras pegadas de dinossauros em Sousa — realizou a entrega de um exemplar de seu livro a Luiz Carlos da Silva Gomes, entusiasta e explorador incansável em busca de novas pegadas. Em seguida, o público teve a oportunidade de participar de um debate aberto sobre os principais temas abordados durante o Congresso, trocando experiências e ampliando horizontes científicos.

“Eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse evento tão importante. O Governo da Paraíba, o professor Claudio Furtado me convidaram, e eu vim da Itália com esse apoio. Acredito que eu plantei uma semente com o meu trabalho e agora está uma árvore que cresceu e eu estou aqui podendo contemplar”, comentou Giuseppe.

A cerimônia de encerramento foi marcada pelas homenagens a quatro personalidades que deixaram sua marca na paleontologia paraibana: Robson Araújo (in memoriam), o “Guardião do Vale”, que dedicou a vida a proteger e divulgar o patrimônio paleontológico de Sousa; Luiz Carlos da Silva, que continua a explorar e catalogar novas descobertas, contribuindo para o avanço da pesquisa na região; professor Ismar de Souza Carvalho, referência nacional em paleontologia, com importantes estudos sobre as pegadas de dinossauros; professor Giuseppe Leonardi, cujo trabalho incansável desde a década de 1970 revelou a relevância internacional dos icnofósseis de Sousa.

Os homenageados receberam placas de reconhecimento das mãos de autoridades e pesquisadores locais, simbolizando a gratidão e o respeito pelos serviços prestados ao Vale dos Dinossauros. Em um momento especial, houve ainda a entrega de camisas oficiais do Sousa Esporte Clube ao professor Ismar, ao professor Leonardi e ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, Claudio Furtado, reforçando os laços entre a comunidade acadêmica e a cultura local.

Para coroar o encerramento, os participantes puderam escolher entre duas visitas técnicas: Vale dos Dinossauros: Um mergulho na história pré-histórica da região, onde se pode ver de perto as famosas pegadas e sentir a grandiosidade do passado que remonta à época dos dinossauros. Vinícola Château HS: Uma experiência única que une turismo, ciência e cultura, evidenciando como a geologia e o clima do sertão paraibano influenciam na produção de vinhos de qualidade.

Relatos – Marlon Tardelli, pedagogo, matemático e diretor da Escola Municipal Jacob Guilherme Frantz, localizada na zona rural de São João do Rio do Peixe, conheceu o evento por meio do projeto Apeap, que realizou ações em sua escola. Segundo ele, a iniciativa despertou o interesse da comunidade escolar, incentivando a participação de professores e alunos.

“O evento foi maravilhoso. Participamos durante os três dias e tivemos acesso a palestrantes de alta qualidade, além de perceber o compromisso do Estado da Paraíba e seus parceiros em trazer novos olhares sobre a paleontologia no nosso contexto regional”, destacou.

Entre os aspectos que mais chamaram sua atenção, Marlon ressaltou as palestras que conectaram a educação com a paleontologia. “Isso permite trabalhar conceitos interdisciplinares na escola básica, como cultura maker e desenho universal”, explicou.

A escola levou uma delegação composta por professores de História e Geografia, além de dois alunos do 9º ano, que terão a missão de compartilhar o aprendizado com os colegas. Marlon afirmou que a equipe irá planejar uma abordagem do tema dentro da escola, com a intenção de integrar os conhecimentos adquiridos ao projeto de sustentabilidade e agroecologia da instituição.

“Quero parabenizar a organização do evento! Nunca tinha participado de um congresso de Paleontologia, e para nós, estudantes de Geografia, isso é um grande sonho. Foi uma experiência incrível e extraordinária, que me permitiu conhecer mais sobre a nossa região Nordeste. Descobri coisas que eu nem imaginava!” – Giulia Ricarte, estudante de Geografia da UFCG, Campus Cajazeiras.