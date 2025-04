Cícero Lucena assina termo de adesão da Prefeitura ao programa ‘Amigos da Natureza’, em parceria com MPPB e CMJP

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta terça-feira (22), o termo de compromisso em que a Prefeitura de João Pessoa adere ao projeto ‘Amigos da Natureza’, do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB), em parceria com a Câmara Municipal, com o objetivo de estabelecer metas de plantio de árvores nativas. A solenidade alusiva ao Dia Mundial do Planeta aconteceu no Parque Arruda Câmara, onde o gestor da Capital destacou as ações que estão sendo colocadas em prática pela Prefeitura e reafirmou novos compromissos nessa área.

De acordo com Cícero, a Prefeitura já avança com o plantio de mudas disponibilizadas à população ou plantadas, seja no programa de pavimentação ou em novos espaços da cidade, incluindo parques como o das Três Ruas, que já foi entregue nos Bancários, nos Parques Lineares do Valentina e do Roger, em execução, além da Avenida Hilton Souto Maior – na extensão do José Américo. Outras medidas, com foco na proteção ambiental, se concentram na eliminação de papel em processos da gestão municipal, substituição da iluminação pública por LED, renovação da frota de carros por veículos elétricos, que não poluem, entre outras medidas.

“Este evento também é uma oportunidade para que as pessoas tenham conhecimento do quanto o meio ambiente pode nos oferecer qualidade de vida, como também, se não for cuidado, os desastres climáticos que nós estamos convivendo, as pancadas de chuva, o aquecimento. Então, é fundamental que cada um tome conta e seja consciente de que ele pode colaborar. Isso não é tarefa apenas de uma instituição, de uma cidade, mas toda a humanidade tem que receber essa visão e esse compromisso fazendo as coisas mais simples que podem ser feitas para contribuir para a gente ter a garantia da preservação e a qualidade de vida”, afirmou o prefeito.

Superando metas – O vice-prefeito Leo Bezerra lembrou que, quando o Ministério Público traçou meta para a Capital plantar 600 árvores, só neste mês, a Prefeitura plantou ou distribuiu mais de 1.200 mudas. “Isso é fruto do trabalho de uma equipe comprometida, que está todos os dias na rua — no sol, na chuva — ajudando João Pessoa a crescer de forma sustentável. A cidade está se desenvolvendo, surgem novos condomínios, novas construções, e infelizmente, em alguns pontos, o desmatamento é inevitável. Mas é justamente por isso que a nossa equipe está na linha de frente, replantando, compensando, mostrando à população o caminho certo”, afirmou.

Parceria – O promotor de Justiça e Defesa do Meio Ambiente, Carlos Romero Lauria Paulo Neto, elogiou a política ambiental de João Pessoa e agradeceu a adesão nesse projeto. “O Ministério Público participa desta campanha como órgão indutor e parabeniza a Prefeitura de João Pessoa, a Câmara Municipal por terem abraçado esta campanha, porque estamos tratando de algo que é extremamente relevante, principalmente no momento em que nós vivemos, em que as mudanças climáticas elas têm impactado a vida das pessoas”, observou.

Política ambiental – O secretário executivo de Meio Ambiente, Djalma Pereira, destacou a atuação no plantio urbano, de forma ampla e integrada. “Realizamos plantios em todos os bairros, nos parques antigos e nos que foram recém-criados. Levamos também essa ação para dentro das escolas, porque entendemos que a educação ambiental é o alicerce de uma cidade mais sustentável. E ninguém faz isso sozinho. Atuamos lado a lado com ONGs, instituições, parceiros da iniciativa pública e privada, todos unidos por uma política única e coerente com os desafios do nosso tempo”, detalhou.