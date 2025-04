Arcebispo da Paraíba destaca que vida do papa Francisco foi dedicada a ‘servir e amar’

Dom Delson, Arcebispo Metropolitano da Paraíba, destaca que o papa Francisco teve uma “vida simples sem outras pretensões a não ser servir, amar e estar do lado daqueles que mais sofrem, mais precisam”. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (21), após a morte do pontífice nesta madrugada.

A Arquidiocese da Paraíba emitiu uma nota de pesar pela morte do papa. No comunicado, a instituição agradece pela forma com que o pontífice conduziu a Igreja Católica.

“Com o coração entristecido, mas cheio de gratidão, rendemos graças a Deus pela vida, missão e testemunho do Papa Francisco, que, com coragem evangélica e ternura pastoral, conduziu a Igreja por caminhos de misericórdia, simplicidade e cuidado com os pobres, a criação e os mais vulneráveis”, diz a nota.

A Arquidiocese também considera que a trajetória de Francisco ficará marcada “pela ousadia profética, pelo chamado constante à conversão pastoral e pela promoção de uma Igreja em saída, sinodal e servidora”.

Haverá uma missa a partir das 19h, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves em sufrágio da alma do papa.

Papa Francisco morre aos 88 anos

Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, desta segunda-feira (21). As informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

“O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino”, diz comunicado oficial.

Francisco se recuperava de uma pneumonia nos dois pulmões após ficar internado por cerca de 40 dias.

Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, na Argentina, Francisco foi o primeiro papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papado após a renúncia do seu antecessor e, ainda, o primeiro jesuíta no posto.

À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o papa número 266. Em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto de Bento XVI, Bergoglio foi escolhido como o novo líder – inclusive contra a sua própria vontade, segundo ele mesmo admitiu.

Saúde debilitada nos últimos anos

Nos últimos anos, a saúde do papa Francisco tem sido uma preocupação crescente, especialmente devido às recorrentes complicações respiratórias. Desde jovem, o pontífice convivia com as sequelas de uma pneumonia grave que resultou na remoção de parte do pulmão direito, reduzindo sua capacidade respiratória. Essa condição tornou Francisco mais vulnerável a infecções e problemas pulmonares ao longo dos anos.

Em fevereiro de 2025, a fragilidade de sua saúde ficou ainda mais evidente quando o papa foi internado no hospital Agostino Gemelli, em Roma, após apresentar sintomas de um forte resfriado. Inicialmente diagnosticado com bronquite, o quadro evoluiu para uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma reavaliação do tratamento.

Os boletins médicos emitidos pelo Vaticano descreveram a situação clínica como “complexa”, exigindo uma abordagem mais intensiva e repouso absoluto.

Os primeiros sinais de seu estado debilitado puderam ser observados já no início de fevereiro, quando Francisco relatou dificuldades respiratórias durante suas audiências semanais. Em algumas ocasiões, teve que delegar a leitura de discursos a assessores. No entanto, a frequência dessas interrupções cresceu, resultando na necessidade de hospitalização em 14 de fevereiro.

A internação do papa causou grande comoção entre fiéis ao redor do mundo. Em frente ao hospital, devotos fizeram vigília, acendendo velas e depositando flores aos pés da estátua de João Paulo II, um de seus antecessores mais reverenciados. Na Praça de São Pedro, no coração do Vaticano, peregrinos expressaram sua preocupação e enviavam preces pela recuperação do pontífice.

Mesmo hospitalizado, Francisco manteve sua dedicação à Igreja e aos fiéis. Apesar das ordens médicas para repouso, ele continuou a se comunicar com membros de sua comunidade religiosa, realizando ligações para uma paróquia católica em Gaza.

O papa também demonstrou humildade e empatia ao pedir desculpas pela ausência em celebrações importantes, incluindo a tradicional oração dominical na Praça de São Pedro e uma missa especial em homenagem aos artistas em comemoração ao Ano Jubilar da Igreja.

No dia 17 de fevereiro de 2025, um porta-voz do Vaticano informou que Francisco encontrava-se em estado estável, com sinais de melhora, tendo dormido bem durante a noite e tomado café da manhã normalmente. Apesar da leve evolução clínica, não havia previsão de alta, e o tratamento continuaria sendo ajustado conforme necessário. Os boletins médicos também indicavam que a febre, que marcou os primeiros dias da internação, vinha diminuindo gradualmente.

Ele recebeu alta médica no dia 23 de março.

Infância, juventude e início na vida católica

Jorge Mario Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, seu pai, Mario Bergoglio, era ferroviário, e sua mãe, Regina Sivori, e se dedicava aos cuidados do lar e à criação dos cinco filhos do casal. Criado em um ambiente de forte tradição católica, Jorge cresceu absorvendo os valores da fé cristã, a importância da solidariedade e do trabalho árduo.

Desde cedo, demonstrou grande interesse pelos estudos e pela vida religiosa. Durante a infância, frequentou a escola pública e teve uma formação tradicional, onde se destacou pela inteligência e disciplina. Além disso, gostava de futebol e era torcedor do San Lorenzo de Almagro, clube de tradição católica e um dos maiores da Argentina.

Na adolescência, teve um relacionamento amoroso com uma jovem chamada Amalia, chegando até a pedi-la em casamento. Ele próprio afirmou que, caso ela não aceitasse, seguiria a vida religiosa – destino que acabou escolhendo. Durante a juventude, também enfrentou um grave problema de saúde: uma doença respiratória que levou à remoção de parte de um de seus pulmões, condição que afetaria sua saúde ao longo da vida.

Na juventude, trabalhou brevemente como técnico químico, após concluir um curso técnico na área. Essa experiência no setor industrial lhe proporcionou uma visão prática da vida, antes de ingressar no seminário. Aos 21 anos, decidiu seguir sua vocação sacerdotal, ingressando na Companhia de Jesus, a ordem dos jesuítas.

Durante sua formação jesuíta, Jorge Bergoglio estudou filosofia e teologia. Entre 1980 e 1986, foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de San Miguel, e, após completar seu doutorado na Alemanha, se tornou confessor e diretor espiritual em Córdoba.

Além de sua formação acadêmica e experiência pastoral, Bergoglio demonstrou grande habilidade linguística. Ele falava fluentemente o espanhol, sua língua nativa, e o italiano. Além disso, tem conhecimento do francês e do alemão, e um domínio básico do inglês, português e latim, o que lhe permitiu ter comunicação com diferentes povos e culturas ao longo de sua missão religiosa.

Em 20 de maio de 1992, o Papa João Paulo II o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires, com a sé titular de Auca (Aucensi). Sua ordenação episcopal ocorreu em 27 de junho de 1992, pelas mãos do cardeal Antonio Quarracino, Dom Emilio Ogñénovich e Dom Ubaldo Calabresi. Em 3 de junho de 1997, foi nomeado arcebispo coadjutor de Buenos Aires e, em 28 de fevereiro de 1998, assumiu o cargo de arcebispo metropolitano da cidade.

No final da década de 1990, Bergoglio ampliou sua influência dentro da Igreja Católica. Em 30 de novembro de 1998, foi nomeado ordinário para os fiéis de rito oriental sem ordinário próprio na Argentina.

Em 21 de fevereiro de 2001, foi criado cardeal no Consistório Ordinário Público presidido pelo Papa João Paulo II, recebendo o título de cardeal-presbítero de São Roberto Belarmino.

Eleição ao papado

A eleição de Jorge Mario Bergoglio ao papado ocorreu durante o Conclave de 2013, após a renúncia do Papa Bento XVI, que surpreendeu o mundo ao anunciar sua decisão em fevereiro do mesmo ano. A renúncia de Bento XVI foi a primeira de um pontífice em quase seis séculos.

O Conclave teve início no dia 12 de março de 2013, com a participação de 115 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina. O processo foi conduzido sob rígido sigilo e seguiu os ritos tradicionais, incluindo o juramento de confidencialidade por parte dos cardeais. A cada votação, era liberada fumaça da chaminé da Capela Sistina: preta para indicar que nenhum candidato havia sido eleito e branca para anunciar a escolha de um novo papa.

Após cinco votações, no dia 13 de março, a fumaça branca finalmente surgiu, sinalizando que a Igreja Católica havia escolhido um novo líder. Pouco depois, o cardeal protodiácono Jean-Louis Tauran apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para pronunciar a famosa frase “Habemus Papam”, anunciando Jorge Mario Bergoglio como o novo papa.

Bergoglio escolheu o nome de Francisco, tornando-se o primeiro papa da história a adotar essa designação. Seu nome homenageia São Francisco de Assis, símbolo de humildade e dedicação aos pobres.

Ao aparecer pela primeira vez para saudar os fiéis na Praça de São Pedro, Francisco surpreendeu ao pedir a bênção do povo antes de conceder a sua própria, um gesto que marcou sua postura de humildade e proximidade com os fiéis.

Francisco permaneceu à frente da Igreja Católica por 12 anos, conduzindo a instituição com uma abordagem voltada para os mais vulneráveis e promovendo reformas importantes. Agora, com seu falecimento, será iniciado um novo período de transição para a Igreja. O Vaticano se prepara para a realização de um novo conclave, onde os cardeais eleitores se reunirão mais uma vez na Capela Sistina para escolher o próximo líder da Igreja Católica.