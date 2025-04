Governo leva o São João da Paraíba para o mundo em estratégia global de promoção turística — Governo da Paraíba

Durante a World Travel Market (WTM), que acontece em São Paulo até esta quarta (16), a Paraíba transformou seu estande em um verdadeiro arraial junino, com direito a trio pé-de-serra, distribuição de brindes, degustação de cachaça e comidas típicas, proporcionando aos visitantes uma imersão na autêntica cultura junina paraibana. A ação faz parte de uma série de iniciativas que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos meses para promover o Destino Paraíba, especialmente no período dos festejos de junho.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Comunicação Institucional (Secom), vem realizando um trabalho contínuo e estratégico para posicionar o São João da Paraíba como um dos principais produtos turísticos do Nordeste brasileiro no cenário nacional e internacional.

Durante a WTM, a SETDE e a PBTur lideraram uma ação integrada que contou com o apoio fundamental de todo o trade turístico paraibano, incluindo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da PB (ABIH-PB), a Associação Brasileira de Agências de Viagens da PB (ABAV-PB), operadoras locais e diversos parceiros estratégicos. Essa sinergia entre poder público e iniciativa privada foi determinante para apresentar ao mercado internacional a força do turismo da Paraíba, com destaque para o São João como experiência autêntica e plural em diversas cidades do estado.

Em resposta ao crescente interesse dos turistas, a LATAM Brasil anunciou um voo extra na rota Congonhas/SP – João Pessoa entre 31 de maio e 28 de junho, ampliando de 7 para 8 voos semanais durante o período junino. A medida reforça a conexão com um dos destinos mais procurados do Brasil nessa época, quando cidades como João Pessoa, Bananeiras e Patos se destacam com seus tradicionais festejos juninos, todos com investimento e apoio do Governo do Estado.

A estratégia de internacionalização ganhou força com ações como a veiculação de vídeos promocionais na Telefe, uma das principais emissoras da Argentina, e em Portugal, além da participação em feiras nacionais e internacionais de turismo. Em novembro de 2024, a Paraíba ganhou destaque especial com o programa “Giro” sobre a Paraíba, produzido pela Record Europa e transmitido para mais de 150 países, incluindo um episódio dedicado às festividades juninas no estado.

Os resultados desse trabalho integrado já são visíveis: dados da operadora CVC mostram um crescimento de 64% na venda de pacotes turísticos para a Paraíba no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. A capacitação de 400 agentes de viagens em Campinas (SP) e a participação em eventos como a Bolsa de Turismo de Lisboa são exemplos do compromisso do Governo do Estado em expandir a presença da Paraíba nos mercados emissores de turistas.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, explica que o trabalho de atrair os turistas precisa ser de médio e longo prazos para surtir o efeito desejado. “Estamos construindo uma estratégia consistente que vai além da promoção pontual. O São João da Paraíba, com toda sua riqueza cultural e diversidade de manifestações pelo estado, é nosso carro-chefe, mas trabalhamos para mostrar que a Paraíba é um destino completo durante todo o ano.”

Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, afirma que os investimentos contínuos em promoção, infraestrutura e qualificação do trade turístico promovidos pelo Governo do Estado consolidam a Paraíba como um dos destinos mais atraentes do Nordeste, levando sua cultura, tradições e potencial econômico para o mundo. “As ações desenvolvidas demonstram o compromisso do Governo do Estado em transformar o turismo em vetor de desenvolvimento regional, garantindo que cada vez mais visitantes possam vivenciar a autenticidade e a diversidade da cultura paraibana.”