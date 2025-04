II UAP do Projeto Agro-Sertão será realizada dia 29 de abril em São José do Seridó-RN

A segunda Unidade de Aprendizagem Prática (UAP) do Projeto Agro-Sertão tem data confirmada: 29 de abril de 2025, na comunidade Caatinga Grande, zona rural de São José do Seridó-RN.



O “Dia de Campo” é uma iniciativa do Instituto Riachuelo em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, outras prefeituras da região, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e indústrias do setor têxtil local. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva do algodão no Seridó, incentivando práticas sustentáveis, inovação e autonomia no campo.



Programação – 29 de abril de 2025

?? Comunidade Caatinga Grande, São José do Seridó-RN



08h00 – Acolhida e café da manhã



08h30 – Abertura oficial



09h00 – Visita ao campo de algodão e seus consórcios



10h00 – Momento de aprendizado da visita de campo



10h30 – Orientações técnicas:



Uso de máquinas e implementos



Raleamento ou desbaste



Capinas



Aplicação de bioinsumos



Introdução ao manejo de pragas e doenças



Situação atual dos plantios



12h00 – Almoço (tradicional almoço do evento)



13h00 – Encaminhamentos sobre escassez hídrica nos cultivos



14h00 – Rastreabilidade: a importância das anotações no caderno de campo



15h00 – Avaliação do dia de formação e encaminhamentos (dever de casa)



15h30 – Encerramento



“A gestão de Jackson e Ricardo Medeiros tem um compromisso com o resgate de uma das culturas que já foi a mola propulsora da nossa economia. Hoje, com o apoio do Instituto Riachuelo, Prefeitura Municipal, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e demais parceiros, o desejo dos gestores começa a se concretizar,”

— Joel Dantas, coordenador do projeto em São José do Seridó

A segunda Unidade de Aprendizagem Prática (UAP) do Projeto Agro-Sertão tem data confirmada: 29 de abril de 2025, na comunidade Caatinga Grande, zona rural de São José do Seridó-RN.

O “Dia de Campo” é uma iniciativa do Instituto Riachuelo em parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Seridó, outras prefeituras da região, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e indústrias do setor têxtil local. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva do algodão no Seridó, incentivando práticas sustentáveis, inovação e autonomia no campo.

Programação – 29 de abril de 2025 ??

Comunidade Caatinga Grande, São José do Seridó-RN 08h00 –

Acolhida e café da manhã 08h30 –

Abertura oficial 09h00 –

Visita ao campo de algodão e seus consórcios 10h00 –

Momento de aprendizado da visita de campo 10h30 –

Orientações técnicas: Uso de máquinas e implementos

Raleamento ou desbaste

Capinas

Aplicação de bioinsumos

Introdução ao manejo de pragas e doenças

Situação atual dos plantios

12h00 –

Almoço (tradicional almoço do evento) 13h00 –

Encaminhamentos sobre escassez hídrica nos cultivos 14h00 –

Rastreabilidade: a importância das anotações no caderno de campo 15h00 –

Avaliação do dia de formação e encaminhamentos (dever de casa) 15h30 – Encerramento

“ A gestão de Jackson e Ricardo Medeiros tem um compromisso com o resgate de uma das culturas que já foi a mola propulsora da nossa economia. Hoje, com o apoio do Instituto Riachuelo, Prefeitura Municipal, Embrapa, SEBRAE, Banco do Brasil e demais parceiros, o desejo dos gestores começa a se concretizar,” — Joel Dantas, coordenador do projeto em São José do Seridó