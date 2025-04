onde acompanhar, escalações e arbitragem

Santa Cruz-RN e Sousa medem forças neste sábado (19), em jogo válido pela 1ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, no Grupo 3. A bola vai rolar às 15h, no Estádio Nazarenão, em Goianinha/RN. As equipes entram em campo na estreia da competição após viverem momentos distintos em seus respectivos campeonatos estaduais.

Santa Cruz-RN x Sousa, Série D do Campeonato Brasileiro. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Semifinalista no Campeonato Potiguar, os donos da casa chegam para o confronto em busca de um melhor desempenho na Série D. Com a saída do técnico Celso Teixeira, Eugênio Gomes, então auxiliar técnico, comandará a equipe na sequência da temporada. Durante a preparação, o Tricolor de Natal não realizou amistosos preparatórios para a competição.

Já o Sousa chega para disputar a 4ª divisão nacional após conquistar o título do Campeonato Paraibano Unipê 2025 diante do Botafogo-PB. Assim como o adversário deste sábado, a equipe do técnico Paulo Foiani não realizou amistosos e priorizou os treinamentos técnicos e táticos no Estádio Marizão. Com a boa campanha nesta temporada e a ascensão nacional, o Dinossauro é um dos favoritos à classificação no Grupo 3.

Estádio Nazarenão, em Goianinha/RN. (Foto: Divulgação/Tribuna do Norte)

Data, horário e local de Santa Cruz-RN x Sousa

Dia: 19 de abril

Hora: 15h

Local: Estádio Nazarenão, em Goianinha

Transmissão de Santa Cruz-RN x Sousa

Últimas escalações

SANTA CRUZ-RN : Pedro Henz; Einstein, Wesley, Raniery e David Lopes; Pedro Teixeira, Peu e Zé Vitor; Hudson Dias, Matheus Bambu e Diego Costa. Técnico : Celso Teixeira.

: Pedro Henz; Einstein, Wesley, Raniery e David Lopes; Pedro Teixeira, Peu e Zé Vitor; Hudson Dias, Matheus Bambu e Diego Costa. SOUSA : Bruno Fuso; Iranilson, Uesles, Marcelo Duarte e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Patrik e Felipe Jacaré; Wellison, Ian Augusto e Diego Ceará. Técnico : Paulo Foiani.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Sousa

Segunda-feira (14):

O elenco do Sousa realiza um treinamento no Estádio Marizão, no período da tarde.

