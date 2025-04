Com assistência qualificada, bebê nascida com 25 semanas de gestação recebe alta da Maternidade Frei Damião — Governo da Paraíba

Uma bebê nascida com 25 semanas de gestação na Maternidade Frei Damião teve alta. Maria Liz hoje tem pouco mais de quatro meses de vida e veio ao mundo no dia 30 de novembro de 2024, com apenas 905 gramas, após uma gestação cheia de complicações e riscos. Sua trajetória desafiou as estatísticas e mostra que a neonatologia está cada dia mais eficiente no tratamento da prematuridade.

Íris Rocha, mãe da pequena Liz, estava passando por uma gestação complicada após dois abortos anteriores. Ela foi internada para cuidados na Maternidade Frei Damião no dia 28 de outubro de 2024, após observar um sangramento. Para evitar o nascimento imediato de sua filha, os profissionais da unidade realizaram um procedimento para fechamento do colo do útero, dando ao seu bebê a possibilidade de ficar mais tempo em desenvolvimento no ventre da mãe. Íris conta que o acolhimento do médico fez a diferença nesse momento.

“A cerclagem (cirurgia para suturar o colo do útero para evitar o parto prematuro) foi realizada com sucesso por um médico muito competente e humano, Dr. Antônio, que me deixou muito confiante no processo. Mesmo assim, o risco ainda era muito grande e, por isso, fiquei 31 dias internada em repouso absoluto, tentando manter minha filha em segurança pelo máximo de tempo possível”, relatou Íris.

Mesmo com o repouso, Íris entrou em trabalho de parto no dia 28 de novembro e, assim, no dia 30 de novembro Maria Liz veio ao mundo. “Lembro que foram feitos todos os medicamentos e todos os cuidados possíveis para evitar o nascimento dela, mas as dores se intensificaram e, às 6h10 da manhã do sábado, minha filha nasceu. Não pude segurá-la nos braços, mas aquele chorinho me marcou. Eu só pensava que tudo que passei tinha valido a pena para viver aquele momento. Vencemos!”.

Após o nascimento de Maria Liz, a família viveu dias angustiantes até a alta. “Toda vez que eu saía de braços vazios do hospital me doía a alma, rasgava o peito e dava um nó na garganta, mas minha filha lutou dia após dia contra infecções, fungos, apneias, paradas, foi intubada, extubada… Ali ela foi forte e eu vi o milagre acontecendo todos os dias”, ressaltou.

Maria Liz permaneceu na UTI Neonatal da Frei Damião, onde realizou o tratamento para se desenvolver adequadamente até ter condições de alta. De acordo com a coordenadora médica da UTI Neonatal da Maternidade Frei Damião, Patrícia Cândida, a prematuridade é uma condição que apresenta muitos desafios e os dados apontam chances de vida para os bebês nascidos no Brasil durante a 25ª semana de gestação são, em média, de 40%.

“Um bebê que nasce antes do tempo, sobretudo nos casos mais extremos, precisa completar o desenvolvimento fora da barriga da mãe. Hoje, temos o método canguru que acompanha essas gestantes desde o pré-natal, controlando os riscos; passa pelo período de internação, monitorando a evolução desse bebê, garantindo a assistência médica e preparando a mãe para o cuidado desse recém-nascido, e segue no pós-alta, dando suporte para essa família até os dois anos de vida dessa criança. Esse cuidado, feito de maneira integral, foi um dos fatores que possibilitou que Maria Liz pudesse ir para casa após quatro meses de seu nascimento com a garantia do acompanhamento por profissionais altamente qualificados”, explica.

Íris e Maria Liz agora seguem sendo monitoradas pelas equipes da Maternidade Frei Damião, desta vez no Ambulatório, onde o atendimento começa na primeira semana após a alta hospitalar. “Meu coração é só gratidão, primeiramente a Deus e em segundo por toda equipe médica, equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, equipe de fonoaudiologia, por todos que cuidaram que se empenharam para isso acontecer. Aprendi que nascer prematura não é sentença de morte. Espero que nossa história possa dar ânimo a muitas outras mães”, finalizou Íris.

A Maternidade Frei Damião é referência para pré-natal e partos de alto risco e conta com equipes capacitadas e especializadas nos cuidados direcionados tanto para os recém-nascidos como para suas mães. Além de uma unidade Neonatal completa para os recém-nascidos, com leitos de UTI, UCI e Canguru e de profissionais de alto nível, a unidade também dispõe de uma UTI adulto, onde oferece tratamento intensivo para pacientes que exigem cuidados especiais.