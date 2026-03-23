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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SERIDÓ

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Pela primeira vez, a Prefeitura Municipal de Santana do Seridó, através da Sala do Empreendedor, conquista o “Selo Ouro Sebrae” de Referência em Atendimento, um reconhecimento nacional que destaca a qualidade, a eficiência e o compromisso da gestão com o fortalecimento do empreendedorismo local.

A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pela Prefeitura, por meio dos Agentes de Desenvolvimento, avaliando critérios como gestão, qualidade do ambiente, oferta de soluções Sebrae e uso de canais digitais.

Seguimos avançando, promovendo desenvolvimento econômico e oportunidades para quem empreende.

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