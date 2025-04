Profissionais da Rede Municipal de Saúde participam de curso sobre salas de vacinas

Cerca de 120 profissionais da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, participam, nesta segunda (7) e terça-feira (8), do Curso de Atualização em Sala de Vacina promovido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). A capacitação é realizada no auditório do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Elida Sousa, enfermeira da USF Vila Saúde, no Distrito Sanitário II, está participando do curso e ressaltou a importância das capacitações para os profissionais de saúde prestarem um serviço com mais qualidade aos usuários do SUS. “É muito importante essa formação, especialmente para nós que atuamos na linha de frente da estratégia saúde da família. A sala de vacina é um dos principais pontos de contato da população com o SUS e garantir um atendimento qualificado, seguro e humanizado é essencial para fortalecer a confiança da comunidade na vacinação e, consequentemente, nas políticas públicas de saúde”, disse.

A profissional ainda frisou que os cursos contribuem para as boas práticas. “Cursos como este contribuem para a atualização técnica e as boas práticas, o aprimoramento dos fluxos, o entendimento das normas e o fortalecimento do papel do enfermeiro como líder da equipe de imunização. Além disso, promove o alinhamento entre municípios e Estado, o que impacta diretamente nos indicadores de cobertura vacinal e na prevenção de doenças imunopreveníveis”, completou.

De acordo com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações da SES, Márcia Mayara, essas capacitações já tiveram início em municípios como Cuité, Cajazeiras e Catolé do Rocha. “Hoje iniciamos três turmas em João Pessoa que acontecem, simultaneamente, na Universidade Federal da Paraíba, Faculdade da Paraíba e Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad). O curso visa qualificar e atualizar os profissionais que já vêm atuando dentro das salas de vacina e também para os novos profissionais que estão chegando, para que eles tenham esse conhecimento e qualificação de todo o processo de trabalho da sala de vacina”, disse.

Estrutura – A Rede Municipal de Saúde conta com 209 equipes de Saúde da Família distribuídas em 93 USFs, que funcionam como porta de entrada para os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), atuando com os programas estratégicos de Atenção Básica nos territórios com promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.

Ao todo são 107 salas de vacinas estruturadas e modernizadas em funcionamento nos cinco Distritos Sanitários da Capital. As salas estão localizadas nas unidades de saúde da família, Centro Municipal de Imunização, policlínicas municipais, Serviço de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE/CTA), Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras e nas maternidades públicas. Ainda, para garantir a assistência em horário ampliado, a Prefeitura de João Pessoa conta com três pontos móveis, localizados no Home Center Ferreira Costa e nos Shoppings Sul e Tambiá.