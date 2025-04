onde acompanhar, escalações e arbitragem

Botafogo-PB e Confiança medem forças neste sábado (12), em jogo válido pela 1ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A bola vai rolar às 16h, no Estádio Almeidão. Nesta temporada, o Belo buscará o acesso à Série B pela 12ª vez consecutiva, objetivo que o clube almeja desde o título da Série D, em 2013. Já o Dragão quer retornar à 2ª divisão nacional, após quatro anos do rebaixamento.

Botafogo-PB x Confiança, pela Série C do Campeonato Brasileiro. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Nesta temporada, o Botafogo-PB aderiu à Sociedade Anônima do Futebol, renovando as esperanças dos botafoguenses com o acesso à Série B. Apesar da invencibilidade conquistada após a implementação da SAF, o Belo acabou perdendo o título do Campeonato Paraibano Unipê 2025 para o Sousa. Com o vice-campeonato estadual, o técnico João Burse acabou sendo demitido. Até o momento, a diretoria alvinegra não anunciou o nome do novo treinador.

Diferentemente do Botafogo-PB, o Confiança chegou à decisão do Campeonato Sergipano e garantiu o título estadual diante do Itabaiana. Após a conquista, o clube vai brigar pelo acesso à Série B, competição que a equipe não disputa desde 2021, quando acabou rebaixada à Série C. O principal destaque do Dragão é o atacante Neto Oliveira, artilheiro com 11 gols.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. (Foto: Marcos Siqueira/CBN)

Dia, hora e local de Botafogo-PB x Confiança

Dia: 12 de abril

Hora: 16h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x Confiança

Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Confiança ficarão por conta da CBN . A narração é de William Fontes , com os comentários de Phillipy Costa . Fabiano Sousa e Max Oliveira estarão nas reportagens.

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x Confiança ficarão por conta da . A narração é de , com os comentários de . e estarão nas reportagens. Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI para acompanhar.

Últimas escalações

BOTAFOGO-PB : Wallace; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. Técnico : João Burse.

: Wallace; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado. : João Burse. CONFIANÇA : Rafael Mariano; Valdir Júnior, Maicon, Renilson e Airton; Fábio, Ronald Camarão e Mossoró; Luiz Otávio, Breyner Camilo e Rodriguinho. Técnico : Waguinho Dias.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

Segunda-feira (7):

O elenco do Botafogo-PB realizou um treinamento no CT da Maravilha do Contorno, no período da manhã.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.