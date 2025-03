Paraíba recebe 14 novas ambulâncias para reforçar o atendimento do Samu

Jornal da Paraíba

A Paraíba foi contemplada com 14 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Os veículos foram entregues nesta quinta-feira (27), durante uma cerimônia realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e devem chegar aos municípios paraibanos nos próximos dias.

Os municípios beneficiados com as novas unidades são Curral Velho, Lagoa, Malta, Santa Cecília, Santa Rita, São Francisco, São João do Tigre, São José do Sabugi, São José dos Cordeiros, São Mamede, Sousa e Vista Serrana. As cidades de Santa Rita e Sousa receberão duas ambulâncias cada, enquanto os demais municípios contarão com uma nova unidade.

O investimento do Ministério da Saúde para a renovação da frota na Paraíba foi de R$ 4,5 milhões, como parte do plano de expansão do Samu. A meta do governo federal é entregar 2,3 mil ambulâncias até 2026, sendo 1,3 mil previstas para 2025.

Atualmente, o Samu 192 possui mais de 4,3 mil veículos em circulação no país, garantindo cobertura para 188,6 milhões de brasileiros em 4.143 municípios. Do total de veículos entregues pelo governo federal, 1.917 unidades substituíram ambulâncias antigas, renovando quase metade da frota nacional.