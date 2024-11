Caravana do Cuidar realiza 390 atendimentos no bairro Gervásio Maia

Os moradores do bairro Gervásio Maia receberam, nesta sexta-feira (22), o serviço itinerante da Caravana do Cuidar, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). Os atendimentos que proporcionaram uma manhã especial para os moradores também contaram com parceiros da Energisa, da Defensoria Pública do Estado e da Faculdade Três Marias.

O vice-prefeito, Leo Bezerra, acompanhou a ação e destacou a importância da descentralização dos serviços, por meio de projetos como a Caravana do Cuidar. “É uma satisfação estar representando a Prefeitura, visitando os bairros, olhando as necessidades da população e levando os nossos serviços. A participação popular é isso, conversar, dialogar, discutir e trazer benefícios para a nossa população”, falou.

“Eu já sou usuária do Cras, mas ver esse movimento aqui é ainda melhor. A comunidade se reúne, tem música, os serviços para a gente aproveitar. Gostei demais”, compartilhou dona Lucimar de Lima, que utilizou os serviços de saúde e deu entrada no cadastro para tarifa social na Energisa, para garantir seu desconto na conta de energia.

Um dos destaques da Caravana foi a exposição de artesanatos confeccionados pelas usuárias do Centro de Referência (Cras), que participam do Serviço de Convivência com Irenice Maria, coordenadora do curso de bonecas. Uma das alunas, a Maria José da Silva, compartilhou a importância da renda extra proporcionada pelo artesanato.

“Tive a oportunidade de aprender tudo do zero e eu sou muito grata por isso. Nós conquistamos a professora e ela também nos conquistou. Com a venda dessas peças eu consigo uma renda extra, consigo interagir mais com as idosas do bairro, e aprendi a fazer algo que amo”, compartilhou.

Atendimentos – Dos 390 atendimentos realizados nesta edição, foram 50 do Bolsa Família; 3 do Procon; 12 cadastros no Cras; 8 no Programa Eu Posso; 60 emissões do cartão SUS; 10 cadastros na tarifa social da Energisa; 15 atendimentos na Defensoria Pública; 18 atendimentos médicos; 25 aferições de pressão arterial; 35 aplicações de auriculoterapia; 13 testes rápidos de ISTs; 2 aplicações de vacina; 25 testes de glicemia; 2 encaminhamentos para mamografia; 30 limpezas de pele, pela Faculdade Três Marias; 35 sobrancelhas; 22 unhas e 25 cortes de cabelo.