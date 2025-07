Aeroporto Castro Pinto tem maior crescimento de fluxo de passageiros entre os 17 aeródromos da Aena Brasil

O Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, localizado na Região Metropolitana de João Pessoa, é um dos mais movimentados entre os 17 equipamentos administrados pela Aena Brasil. De acordo com dados da concessionária espanhola, em junho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, o Castro Pinto registrou um crescimento de 28,3% na movimentação de passageiros, ocupando o primeiro lugar percentualmente.

No mês de junho, passaram pelos portões para embarcar ou desembarcar, 147.318 passageiros. Foram 32.286 pessoas a mais viajando em relação a junho de 2024. No acumulado do ano, a alta na movimentação de passageiros foi de 20,9%, com 893.181 passageiros, o que representa 54.572 pessoas a mais do que no primeiro semestre do ano passado.

O aumento da movimentação de passageiros, em junho deste ano, é maior, percentualmente, até mesmo em relação ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, um dos equipamentos que apresenta maior volume de voos diários na América do Sul. O aeroporto paulista registrou uma alta de 11,5% em junho deste ano, comparado a junho de 2024, e, no acumulado do ano, o crescimento foi de 6,7%. O aeroporto do Recife (PE) apontou uma queda de 1,6% em junho deste ano e um crescimento de 2,8% comparados os semestres de 2025 e de 2024.

Os dados foram comemorados pelo secretário de Turismo de João Pessoa, Vitor Hugo, que enfatiza o trabalho intenso que a prefeitura vem realizando na gestão Cícero Lucena. “O prefeito vem priorizando as ações de forma direta, envolvendo todo o conjunto de secretarias que atuam diretamente no fomento desse setor, seja na promoção do destino em feiras de turismo nacionais e internacionais, seja na formatação de grandes eventos e competições esportivas”, afirmou.

Vitor Hugo destacou esse momento diferenciado de João Pessoa no Turismo em um contexto ainda mais amplo. De acordo com ele, os projetos da Prefeitura em mobilidade urbana, acessibilidade e geração de empregos têm transformado a capital paraibana na “queridinha” do Nordeste, o que vem movimentando outras cadeias produtivas, como o setor imobiliário e de construção civil. “Somente esses dois setores representam uma expressiva injeção de dinheiro novo em nossa economia, bem como geração de centenas de empregos”, disse.

A estimativa do secretário é de que esses números de movimentação de passageiros cresça ainda mais, tendo em vista o investimento que a Prefeitura tem feito na promoção da cidade nas principais feiras de turismo pelo Brasil. Existe, inclusive, um otimismo na concretização de um voo internacional vindo da Europa em breve. As tratativas estão sendo feitas pelo Governo do Estado e contam com integral apoio da Prefeitura de João Pessoa.

Para acessar as estatísticas divulgadas pela Aena Brasil, clique neste link.