Emlur encerra Mês da Mulher com evento comemorativo para servidoras

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) encerrou o Mês da Mulher com evento comemorativo para as servidoras, na manhã desta quinta-feira (27). A programação contou com a música do grupo Baticumlata, palestra motivacional, apresentação do grupo teatral Arte do Riso, serviços de saúde e de beleza, e sorteio de brindes, além de um almoço especial para as colaboradoras.

Conforme a chefe da Divisão de Bem-estar Social, Lúcia Monteiro, o momento foi de homenagear as mulheres pelo empenho no trabalho diário. “Separamos esta data para reconhecer as servidoras pelo Dia Internacional da Mulher, com destaque para aquelas que trabalham nos serviços de limpeza nas ruas de João Pessoa. É uma forma de valorizá-las e mostrar que são importantes para nós”, comentou.

Três servidoras foram escolhidas para fazer um ensaio fotográfico no Hotel Globo pelo fotógrafo da Assessoria de Comunicação da Emlur, Carlos Nunes. O resultado foi conhecido nesta quinta-feira (27) com uma exposição. Uma das mulheres retratadas foi a agente de limpeza Miriam Morais, que trabalha no Centro-Dia e está gestante de sete meses.

“Eu amei a sessão de fotos, ficou tudo muito bonito, adorei o cenário”, contou Miriam Morais. Ela também aproveitou para registrar esse momento especial de sua vida, em que espera uma filha. Para Miriam, foi uma manhã de festa. “Eu sempre venho para todos os eventos da Emlur, estou gostando demais”, continuou.

O diretor de Recursos Humanos, Roberth Kennedy, agradeceu pelo trabalho diário realizado pelas mulheres que fazem a Emlur. “Mais da metade de nossa equipe é composta por mulheres, que merecem nosso respeito e reconhecimento. Aproveito a oportunidade para também agradecer a todos que contribuíram na organização deste evento, que teve semanas de preparação”, afirmou.

A coordenadora do setor de Medicina do Trabalho na Emlur, Marianna Miranda, destacou a disponibilização de vacinas às servidoras e realização de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, com apoio do Distrito Sanitário IV da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A Emlur também recebeu o apoio do Instituto Felipe Kumamoto, que disponibilizou atendimento com consultas de cardiologia, ginecologia e clínica geral, além dos exames de eletrocardiograma, teste de glicemia e aferição de pressão arterial, além de palestra de psicologia.

No âmbito da estética, as servidoras aproveitaram os serviços de design de sobrancelhas e de unhas. Para entreter as participantes, o Baticumlata apresentou suas músicas e o grupo teatral Arte do Riso realizou esquetes sobre mulheres importantes na história, como Joana D’arc e Margarida Maria Alves, abordando diferentes contextos, sempre com o tom do humor.