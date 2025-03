Brasil conhece adversários na AmeriCup masculina e feminina

As seleções brasileiras feminina e masculina já sabem quem irão enfrentar na AmeriCup, a Copa América do basquete, após sorteio das chaves realizado pela Federação Internacional (Fiba) na última quarta-feira (26). Atuais campeãs (edição de 2023), as brasileiras caíram no Grupo A, junto com Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Na competição masculina, o Brasil também caiu na Chave A, que tem ainda Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.

A AmeriCup Feminina reunirá as 10 melhores equipes das Américas, divididas em dois grupos de cinco equipes cada um, entre 28 de junho e 2 de julho, em Santiago (Chile). Será a primeira competição das brasileiras, sob comando da técnica norte-americana Dana Pokey Chatman, que assumiu o posto no final do ano passado.

“O Canadá é sempre um dos favoritos ao título. Vem forte. A Argentina, uma rival do continente, cresce a cada ano. E a República Dominicana é uma equipe sempre muito forte fisicamente. Além disso, é preciso respeitar El Salvador. Vamos trabalhar muito para buscar nossos objetivos, um passo de cada vez”, ponderou Pokey Chatman após o sorteio das chaves.

Na primeira fase do torneio, as cinco equipes de cada grupo jogarão em si. As quatro melhores se classificam às quartas de final. Na sequência, quem ganhar avança às semifinais e depois as vencedoras disputarão o título.

Visando a preparação para a AmeriCup, as brasileiras farão dois amistosos nos Estados Unidos, contra o Indiana Fever e o Chicago Sky, times da WNBA -principal liga de basquete feminino norte-americano. As partidas serão nos dias 2 e 4 de maio.

Já a seleção masculina vai em busca do quinto título edição da AmeriCup, em Manágua (Nicarágua), entre 22 e 31 de agosto. Na última edição (2022) do torneio o sonho do penta foi adiado, após o Brasil perder a final para a Argentina (75 a 73).

A chave do Brasil é considerada uma das mais difíceis do torneio, com um total de 12 equipes, divididas em três grupos.

“É um grupo de muitas incógnitas. EUA é sempre competitivo, mas neste momento não sabemos com qual equipe vai jogar. Uruguai conhecemos nas Eliminatórias, tem um bom grupo e ainda faltaram alguns jogadores importantes. Bahamas também é uma incógnita, dependerá de quais jogadores da NBA estarão presentes. Acredito que jogarão completos. O grupo é muito competitivo, o que pode facilitar um pouco as coisas nas quartas de Final. Temos que estar bem preparados”, avaliou Aleksandar Petrovic, técnico da seleção masculina.

O formato do torneio masculino prevê que todas as equipes de um grupo joguem entre sim. As primeiras duas colocadas de cada chave e as duas melhores entre as terceiras colocadas avançarão às quartas de final. Depois, os vencedores vão à semifinais e às finais.