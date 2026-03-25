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Roberto Carlos sofre acidente durante gravação de especial de fim de ano

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Roberto Carlos se apresentou no Teatro Pedra do Reino, em 2019. TV Cabo Branco/Reprodução

O cantor Roberto Carlos precisou ser levado ao hospital na madrugada deste domingo (14) depois que o carro que ele dirigia perdeu os freios na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu durante a gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo.

O artista e outras três pessoas da equipe fizeram exames e foram liberados.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o cantor dirigia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme. A falha mecânica fez o veículo descer a lomba de ré, batendo em outros três carros e em uma árvore.

Roberto Carlos está em Gramado para a gravação do Especial de fim de ano da TV Globo.

*Com informações do g1

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